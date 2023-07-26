因應近年檢察官大量離職潮，法務部今年核定史上最多的29個一審主任檢察官缺額，法務部檢察官人事審議委員會今(26)日討論後公布29人名單，其中台北地檢署共有5人最多，包括偵辦營建署組長張之明貪汙案、im.B吸金25億元、柯P愛將陳信瑜涉貪案的檢察官等人。

北檢升任一審主任的5人，都是辦案經歷豐富的檢察官，其中林逸群偵破史上最大宗古柯鹼走私案，曾獲公務員傑出貢獻獎殊榮；葉耀群偵辦前台北市長柯文哲的勞動局長陳信瑜涉貪案：林劭燁偵辦立委助理張騰龍、營建署組長張之明貪汙案、百富資本吸金案：詹騏瑋偵辦空軍退役少將錢耀棟共諜案：蔡沛珊偵辦im.B吸金25億元案。

新任一審主任檢察官29人名單如下：

台北地檢：林逸群（49）、葉耀群（48）、林劭燁（50）、詹騏瑋（51）、蔡沛珊（50）。

新北地檢：黃冠傑（48）、陳詩詩（48）、李宗翰（49）。

士林地檢：劉東昀（49）。

桃園地檢：王柏淨（50）、戎婕（49）、洪榮甫(49)。

新竹地檢：蔡宜臻（49）。

台中地檢：胡宗鳴（45）、林俊杰（46）、周佩瑩（46）、鄭珮琪（49）。

彰化地檢：蔡勝浩（51）、洪英丰（42）。

雲林地檢：施家榮（52）。

嘉義地檢：陳靜慧（46）。

台南地檢：郭書鳴（47）、黃齡慧（46）、錢鴻明（47）。

高雄地檢：余彬誠（46）、許育銓（48）。

橋頭地檢：鄭子薇（52）。

屏東地檢：陳妍萩（46）。

基隆地檢：江柏青（46）。