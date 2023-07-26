美國南佛羅里達州一處淺水灣的水溫今天突破華氏100度（攝氏37.8度）大關，且這種宛如熱水浴池的高溫持續數小時之久；無獨有偶的，地中海海平面溫度同樣來到新高。

法新社報導，佛州水溫的讀數來自邁阿密（Miami）西南方60公里外的馬納提灣（Manatee Bay）單一一個浮標，是在水深1.5公尺處測得此數據。

官方數據顯示，最高水溫是下午6時記錄到的華氏101.1度（攝氏38.3度），但水溫逾華氏100度的時間前前後後約達4小時。

氣象學者、曾在政府從事科學工作的馬斯特斯（Jeff Masters）在社群網站寫道，儘管並無海平面溫度的官方世界紀錄，一份2020年的科學論文發現，前一次的最高溫可能是在科威特灣（Kuwait Bay）記錄到的華氏99.7度（攝氏37.6度）。

然而，馬斯特斯補充說，佛州測得這項新數據的測量採樣地點接近陸地，「而在土地效應和水中有機物污染下，可能…導致這項測量數據無效」。

另一方面，熱浪引發的效應在地中海也看得到。

西班牙海洋科學院（Institute of Marine Sciences）在分析歐洲地球觀測計畫「哥白尼」（Copernicus）使用的衛星數據後表示，「我們達到新紀錄…地中海海面溫度的每日中位數達攝氏28.71度」。

西班牙海洋科學院補充說：「上一個紀錄時間為2003年8月23日，中位數值為攝氏28.25度。」

上述發現尚未獲哥白尼計畫證實。

哥白尼近期曾表示，6月初時，全球氣溫比工業革命前升高攝氏1.5度，也就是2015年巴黎協定（Paris Agreement）最具雄心的暖化幅度上限。

這樣的氣溫威脅著海洋生物。先前於2015和2019年間的熱浪期間，約有50個物種滅絕，包括珊瑚和軟體動物。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說法，所有的海洋物種中，約25%可在珊瑚礁內、上方或四周找到蹤跡，生物多樣性與熱帶雨林旗鼓相當。

政府間氣候變遷問題小組（IPCC）先前已警告，如果全球暖化幅度超過攝氏1.5度的目標，到了2060年，地中海捕捉的魚類和無脊椎動物當中恐逾20%將消失無蹤。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）