國民黨在23日舉行的全代會正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，侯在全代會中與前高雄市長韓國瑜等黨內諸多大咖的互動，也讓支持者開始回流。最新民調顯示，侯友宜支持度雖仍排在第3名，但在全代會後已開始往上爬，目前達到19.9％，民眾黨參選人柯文哲的民調則呈下滑趨勢，而民進黨參選人賴清德的支持度依然穩坐冠軍寶座。

媒體人黃暐瀚今（26）日在廣播節目《POP撞新聞》公布最新的美麗島電子報民調，調查時間為全代會後的24、25日，由民調專家戴立安所設計，結果顯示賴清德為35.1％、柯文哲為24％、侯友宜為19.9％，賴、柯在全代會後都開始下滑，僅侯開始往上爬，柯的下滑幅度甚至達4.6個百分點。

詳細分析數據，在年齡方面，40歲以上群眾最挺賴清德，且20至29歲的支持度中，賴搶下35.4％，非常逼近柯文哲的40％，而侯友宜在此區間段僅獲得6.5％民眾支持。

若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，民調支持度則為賴清德33.1％、柯文哲20.7％、侯友宜17.3％及郭的12.8％；在年齡分析上，因柯的年輕票遭郭搶去一部份，賴在20至29歲的支持度，反而以35.6％贏過柯的33.8％，且40歲以上所有選民同樣最力挺賴。

此外，該民調詢問，「明年總統應否換黨做，對我們國家未來4年發展會比較好」，結果有30.7％的民眾認為讓民進黨繼續做較好，17.1％的民眾選擇國民黨、15.7％選擇民眾黨，另有8％民眾選擇無黨籍。