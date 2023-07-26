野村e科技基金經理人謝文雄表示，ChatGPT掀起生成式人工智慧 (AI) 之趨勢，ChatGPT將是AI發展的重要里程碑，預估到2026年全球AI產值將達到10兆美元，微軟(Microsoft)與谷歌(Google)上季營收與獲利皆優於預期，主要是由雲端運算與AI產品大幅成長所貢獻，AI在生活中及商業上均具廣大應用價值，預期將帶動各種新式電子裝置出貨量成長，持續成為全球電子供應鏈主要成長動能來源，中長期AI伺服器將做為驅動算力及資料中心長線成長之主要動能。當前處在生成式AI大量訓練期，明顯推升更高設備的硬體需求，高效能運算及AI伺服器相關供應鏈族群將直接受惠。個人電腦、雲端、和車用伺服器都需要AI運算。

謝文雄指出，AI浪潮帶動特殊應用晶片（ASIC）趨勢明確，伺服器存儲需求大增，AI伺服器供應鏈也持續擔綱主角，在AI趨勢下，美系四大雲端服務供應商（CSP）對2023年資本支出展望持正面，並預計投資更多伺服器相關基礎設施投資，惟AI伺服器將排擠部份通用型伺服器需求，預估美系品牌業者2023年出貨量將呈現衰退，主要原因是企業裁員與削減IT支出。此外，由於業者積極訓練AI模型，通用型伺服器預算將遭AI伺服器排擠；美系CSP於今年第二季營運復甦，加速對AI與伺服器基礎設施相關投資，預估2022~2025年AI伺服器產值年複合增長高達20%，AI伺服器產值比重將於2025年提升至2成。