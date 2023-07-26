美中關係不佳，跨國企業考量地緣政治風險，傾向將生產多元化，甚至將大陸工廠外移到其他國家，新加坡政府投資公司（主權基金GIC）雖尋求在大陸市場的長期投資機會，但考慮增加對越南、印度及印尼等新興市場的投資。

日經亞洲評論報導，GIC首席投資長Jeffrey Jaensubhakij提到，美中競爭已經從貿易、技術問題向外擴散，促進資金快速流動，並讓投資者與企業重新擬定大陸市場的策略。

在此狀況下，Jeffrey Jaensubhakij認為，越南、墨西哥、印度及印尼等新興國家充滿機會，「基礎設施不足的問題令人詬病，讓這些國家需要更長的時間，才能增加產量與產業發展，但確實因此充滿機會。」

即使如此，GIC並未放棄大陸市場，執行長Lim Chow Kiat強調，「我們持續在大陸尋求長期的投資機會，包括在綠色能源及電動車領域上，它們表現得相當強勁，會關注這樣的可能性。」

報導提到，分析師估計GIC的資產總值高達7000億美元（約新台幣21兆）而目前在利率上升和全球經濟不確定的背景下，GIC 加大對房地產和基礎設施的投資，截至今年3月，房地產投資比例約占13%，對公共和私募股權的配置則佔的30%與17%，而債券和現金則從37%下降至34%。