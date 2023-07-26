北韓中央通信社（KCNA）報導，這兩個代表團明天將在平壤參加「勝利日」（Victory Day）70週年活動；北京代表團由中國共產黨中央政治局委員李鴻忠率領。

路透社報導，俄羅斯國防部表示應北韓國防部邀請，將參加北韓勝利日活動，稱「這趟訪問將有助強化俄羅斯與北韓的軍事關係，是發展兩國合作關係上的重要階段」。

俄羅斯國防部在Telegram即時通訊軟體上傳一段短影音，畫面顯示蕭依古（Sergei Shoigu）在機場停機坪的紅地毯受到一名北韓軍方官員歡迎。

現場有一排軍人向蕭依古敬禮，後頭拉著一面紅色橫幅，上頭寫著「歡迎蒞臨，俄羅斯聯邦國防部長蕭依古同志！」

北韓2020年初對所有貿易與外交交流關閉邊界，甚至暫停與主要經濟與政治夥伴中國與俄羅斯的交流。北韓中央通信社這篇報導沒有說明這趟訪問是否代表政策有任何改變。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天說，俄羅斯與中國都「可運用他們對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的影響力，鼓勵他們別做出威脅與非法行為」。

巴特爾說：「他們還可在鼓勵北韓回到談判桌上發揮潛在作用。」

北韓中央通信社今天報導，北韓明天將舉行「勝利日」活動，紀念韓戰停戰協定簽署70週年，北韓國家領導人金正恩今天在握有大權的胞妹金與正陪同下，參謁在韓戰陣亡的中國人民志願軍的陵墓。

南韓合同參謀本部昨天在記者會上被問到北韓勝利日活動時說，南韓與美國情報當局「密切關注」局勢發展，並增加人力與設備。

北韓中央通訊社報導，金正恩24日也參觀祖國解放戰爭烈士陵園（Fatherland Liberation War Martyrs Cemetery），稱這些軍人導致美國帝國主義「失敗」。平壤當局以祖國解放戰爭指稱韓戰，在勝利日紀念活動上通常會舉行大型閱兵。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120726