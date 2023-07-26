廣末涼子偷吃米其林一星名廚鳥羽周作，重挫形象，也賠了她和藝術家老公Candle JUNE（本名廣末順）的13年婚姻，23日宣布離婚，Candle JUNE沉默3天後，透過官網發表聲明，強調一切以一對孩子為優先，全面接受廣末涼子的條件，也沒有向她要求贍養費，同時，Candle JUNE也怒轟鳥羽周作至今都沒有親自道歉，而他也不想為了賠償金而糾纏對方。

廣末涼子23日透過經紀公司宣布離婚，僅表示她之後還是會照常與家人一起生活，並沒有提到贍養費和財產分配，前夫Candle JUNE則在聲明中表示，在夫妻協議離婚期間，他長達2個月無法正常和家人互動，以孩子為重的他，希望盡速解決夫妻問題，除了與孩子的會面權之外，全面接受廣末涼子提出的離婚條件，也沒有向她要求贍養費。

至於鳥羽周作，Candle JUNE怒轟他至今都沒有親自道歉，雙方透過律師溝通的過程中，也感受不到對方道歉的誠意，認為就算向鳥羽周作索賠，也高興不起來，加上不想被外界認為他是為了賠償金而糾纏對方，因此，Candle JUNE不會向鳥羽周作討賠償金。

43歲廣末涼子因偷吃重挫形象，丟了不少廣告、代言，還宣布無限期停工，同時，她火速離了13年的婚姻，是否能挽回形象和演藝事業，外界都在看。