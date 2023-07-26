每個人看待愛情的方式都不一樣，有些人會把事業擺第一，認為要先有麵包，但有些人則抱持著愛情至上的信念，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚女、天蠍女、巨蟹女一旦陷入戀愛中便會全心全意付出，這時所有心思和時間都花在伴侶身上，將其他事抛在腦後。

▍雙魚女

雙魚女一旦陷入愛情，便會全心全意付出，甚至拋下其他事情。戀愛時她們會變得患得患失，憂心忡忡，心情隨之起伏，把全部的心思、時間都花在對方身上時，哪能顧得了生活上其他的事。

▍天蠍女

天蠍女一旦愛上，便會不顧一切去經營感情，她們有強烈的佔有慾，恨不得24小時都知道對方的動態，而對方的一舉一動，也會時刻牽動她們的情緒，完全忘了人生還有許多重要事情可以去做。

▍巨蟹女

巨蟹女把愛情看得很重，但這並不表示，正被愛情滋潤的巨蟹女，就會活得多開心、多幸福，巨蟹女天性敏感，又愛胡思亂想，患得患失是她們在愛情中的常態，所有的情緒、心思、時間，都圍繞著對方，而人生的其他事情也就自然被耽擱了。