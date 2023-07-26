大陸網紅周揚青過去曾與藝人羅志祥交往多年而廣為人知，近期她除了經營服飾外，還開始上綜藝節目發展演藝事業，個性爽朗的她也因此圈粉無數。近日，她回覆網友評論時，不但安慰對方不需要有容貌焦慮，更自曝了感情現狀。

周揚青和羅志祥曾交往9年，2020年指控羅志祥對感情不忠，發長文爆料羅志祥對感情不忠，重創男方形象，而周揚青恢復單身後，感情和私下一舉一動都是外界關注焦點。近日，周揚青回復粉絲的問題引起熱議，粉絲詢問道：「嗚嗚嗚不知道自己從甚麼時候開始有了容貌焦慮」，周揚青以小號寬慰對方：「當你在其他地方有了自信，就沒那麼在意容貌了。」

此外，有網友問她有在戀愛嗎，她則坦然回覆：「沒，聊天對象都沒。」也補充回覆表示：「不需要，我身邊都是很優秀的人，所以我也沒那麼需要愛情。」對話曝光後，引來許多網友熱議，大家紛紛表示：「戀愛不戀愛不重要，自己開心最重要。」、「談戀愛要什麼命，誰稀罕啊，你要談去談啊」、「讓美女獨自美麗」