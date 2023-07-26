王彩樺19歲大女兒黃于庭憑著甜美外型獲封「最美星二代」，母女倆先前更一起主持旅遊實境節目；王彩樺近日在社群上曬女兒黃于庭的美照，可見黃于庭穿著黑色小可愛準備去練舞，而她猶如女團成員般的身材，吸引大批網友朝聖，直呼「太美了！」

王彩樺25日在社群上分享大女兒黃于庭的辣照，可見她身穿黑色削肩運動小可愛，下身搭配牛仔褲，露出纖細蠻腰，上衣貼身的設計襯托出她凹凸有致的身材；文中王彩樺表示，母女二人將要在音樂祭合體跳舞，因此為了表演正努力練習，而在出門前看見女兒的穿搭，忍不住拍下來與大家分享「好辣的大公主庭庭，準備去練舞了」。

照片曝光後，網友及粉絲們大讚黃于庭「好漂亮的公主，太美了」、「現代白雪公主」、「祝福庭庭練舞順利，圓滿達成」、「哈哈哈～有料喔」、「太漂亮超美的喔」、「大公主超美的」、「身材真好」、「下凡的仙女」、「美翻了」。

黃于庭目前就讀淡江大學資訊管理系二年級的黃于庭，先前母女倆一起合作主持節目《媽呀！好好玩》一起到全台各地旅遊，當時王彩樺坦言，支持女兒踏入演藝圈，但要等她大學畢業，目前的通告與廣告都只能利用假日的時間進行拍攝。