台灣去年曾掀起「美輪明宏之亂」，當時瘋傳若把手機桌布換成日本藝人美輪明宏的圖片，就可以帶來好運，引發全台民眾下載潮，近來鮮少出現在螢光幕前的他，日前在綜藝節目以視訊方式露臉，只見身形暴瘦許多，與昔日模樣相差甚遠。

根據日媒《週刊女性》報導，88歲藝人美輪明宏最近受邀以連線方式，在綜藝節目《不可能的世界》用視訊方式露臉，並與經濟學者成田悠輔進行對談，只見他一如往昔般穿著華麗衣服搶盡目光，不過卻被發現豐腴臉蛋不再，反倒變得凹陷消瘦，身形看起來也消瘦一圈，臉色也顯得蒼白，氣色看似相當差，就連髮量也變得相當稀疏，讓人好奇健康狀況是否亮起紅燈。

美輪明宏暴瘦模樣曝光嚇壞眾人。 （圖／推特）

美輪明宏2019年曾因為腦中風住院一周，當時僅表示病症相當輕微，呼籲外界不用過度擔憂，隨後疫情全球大爆發，他便逐漸減少在螢光幕前曝光的次數，如今再次現身大眾面前，卻與昔日模樣相差甚遠，引發外界議論。

2022年時在台灣掀起「美輪明宏之亂」，就連日本富士電視台節目《バイキングMORE》都為此做了專題報導，當時美輪明宏得知自己在台灣如此受歡迎，還寫了親筆信向台灣粉絲道謝，但也不忘強調：「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。