上半年時期由於景氣不佳，導致價格持續下滑，記憶體晶片製造商也被迫降低產能，在打消庫存不利下，只得咬著牙認列大批損失。路透社彙集各方的預估值，SK海力士上季營運損失約2.7兆韓元。

事實上，這家全世界第二大記憶體晶片業者，4到6月這3個月，大虧2.9兆韓元，約22.8億美元。反觀2022年同期，SK海力士是大賺4.2兆韓元，主要是需求疲弱下，售價持續下降。

路透社統計，從2022年第4季以來，SK海力士季季賠錢，只不過不像今年第1季，慘賠破紀錄高的3.4兆韓元那麼多而已。至於上季營收也大減47%，降到7.31兆韓元。

不過，多虧了前程似錦的人工智慧AI產業，若不是靠AI推升先進DRAM晶片銷售量，上季SK海力士的營業損失恐怕會更多。SK海力士預測，人工智慧伺服器記憶體的需求可望快速成長。

這份SK海力士最新季報中，DRAM產品第2季的平均售價已大於第1季。但該公司坦言，由於庫存水位過高，加上售價降價獲利太低，計畫將快閃記憶體NAND Flash進一步減產。