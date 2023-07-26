一名人夫發現公司女客服人員就住在自家對面，兩人事後發展出婚外情，經常在家隔空互傳「手比愛心」的自拍照示愛，女方甚至露骨的說「我喜歡你，我也想做愛，但不行」、「那你接吻可以不要這麼激烈嗎？都快被你吃掉了」，法官查出兩人多次出遊，顯然兩人至少已接吻過，認為已超越男女分際，判定人夫與小三連帶賠償30萬元。

根據判決書，正宮向法院提告控訴，丈夫與住在自家對面的公司客服員工小美，二人會在自家向著對方住所比出愛心手勢拍照互傳調情，還不時相約出遊，丈夫甚至帶小美以女主人之姿進入自家，女方更屢次催促丈夫趕快離婚。當時自己不明就裡，還多次試圖與丈夫溝通並一起找婚姻諮商，但都遭到冷漠以對，事後無意間發現丈夫的LINE對話紀錄才知道他出軌，心力交瘁下最終只能答應離婚，並向法院提告求償100萬。

法官審理時檢視小美與人夫簡訊對話，發現有諸多互訴情意的曖昧對話，包括小美說「想念我的大叔」，人夫回：「我真的好想妳」，小美更曾直接對人夫表示：「我喜歡你我也想做愛，但不行」、「那你接吻可以不要這麼激烈嗎……都快被你吃掉了」，兩人除了互傳簡訊，也相約練跑、出遊、送宵夜，可看出二人互動之熱絡。

法官認為，小美明知男方已婚，卻口稱思念、想要擁抱對方跟做愛，多次相約出遊，對於男方傳送之親暱言語，也積極回應，從言談中可看出兩人至少已接吻過，顯然已逾越一般男女交往應有之社交分際。判兩人應連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。