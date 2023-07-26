中方開始用人工智能研製武器，效率提升300倍

美國智庫提出的報告警告，整體來說，中方軍事人工智慧（AI）進展雖然漸進而有小幅進展，但卻可能帶來革命性變化，並很可能升高和美國爆發武裝衝突的風險。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）說，隨著美中競爭可能加劇，美國為了相關可能性，需要做好因應這類風險的準備。

報告指出，在短、中期內，AI帶來的多數改變會是漸進而小幅度的，但以中、長期來說，有些可能是具有革命性而普遍的。此外，報告說，包括AI在內，中方的軍事現代化努力缺乏透明度，要是北京秘密設法獲得突破，有朝一日可能在戰略上令美國意外。

中美在有關自身在南海和台灣戰略的雙邊緊張局勢中，都迅速採取行動，將人工智慧技術融入自家部隊。報告指出，AI在解放軍的雄心，尤其是2050年成為世界一流軍隊的目標上扮演「要角」。而北京部分透過將AI和其他新興技術與武裝部隊整合，向目標邁進。

報告指出，要是把各領域的軍事AI進展加起來，美中軍事平衡就會朝有利中方的方向發展，而衝突風險就可能升高。最後北京可能靠開發和部署如軍事AI等技術，獲得重大優勢，進而超越美國和盟友。

不過，報告中也提出，中方在尋求軍事AI優勢的同時，可能面臨幾個障礙，其中包括美國及盟國施加的技術控制，而這些「可能會阻礙北京大規模開發和運用人工智慧系統的能力」。

此外，報告強調，中方在軍事現代化初期，可能會模仿美、俄和其他先進國家部隊。但智慧化需要開創嶄新的軍事技術，還有如何運用它們的作戰概念。而拜登政府為了限制中方軍事發展，去年10月宣布，廣泛限制出售半導體技術到中國。