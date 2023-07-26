欣興股價今年以來震盪走升，19日及25日二度觸及208元、創去年6月初以來13個月高價，今年以來股價已大漲77％，近日於188～208元間高檔震盪。三大法人近期持續偏空操作，昨（25）日大舉賣超達5615張，本周迄今合計賣超5829張。

欣興第二季合併營收252.34億元，季減5.01％、年減29.19％，為近2年低點、仍創同期次高。毛利率20.21％、營益率9.34％，雙創近2年低點。歸屬母公司稅後淨利23.88億元，季減41.67％、年減達70.25％，每股盈餘1.57元，均創近2年低點、仍創同期次高。

累計欣興上半年合併營收518.01億元、年減21.92％，營業利益52.61億元、年減達70％，仍雙創同期次高。在業外收益跳增近2.18倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利64.83億元、仍年減達52.66％，每股盈餘4.27元，亦雙創同期次高。

投顧法人認為，欣興第二季營收及毛利率表現符合預期，惟因費用率較預期高，使營益率略低於預期。業外收益遜於預期、稅率高於預期5％，使整體獲利表現低於預期。雖預期第二季為全年谷底，但預期下半年僅為和緩回溫，將今年每股盈餘預期修正至10.15元。

投顧法人表示，目前ABF載板及消費市場整體需求仍疲，雖然AI需求長期趨勢成長，惟占比至明年仍有限，且下半年起至明年上半年各供應商新產能陸續開出，稼動率和良率有待觀察，ABF載板市場長期供需疑慮尚未消除，故維持「中立」評等、目標價170元。