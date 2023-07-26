武漢市地震監測中心部分網路設備遭受網路攻擊，目前初步判定，事件為境外「具有政府背景」的駭客組織和不法分子發起的攻擊行為，更有消息指攻擊來自美國。

據「平安江漢」官方微博消息，武漢市應急管理局地震監測中心報警稱，該中心發現部分地震速報數據前端台站採集點網路設備被植入後門程式，該行為對國家安全構成嚴重威脅。

目前，武漢市公安局江漢分局已經對此案立案偵查，並對提取到的後門樣本進一步開展技術分析，該後門程式能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據。初步判定，此事件為境外具有政府背景的駭客組織和不法分子發起的網路攻擊行為。

據央視新聞，中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司也向武漢市應急管理局通報，經監測發現，武漢市應急管理局所屬武漢市地震監測中心部分地震速報數據前端台站採集點網路設備遭受境外組織的網路攻擊。

武漢市應急管理局公開聲明稱，為進一步查明事實，依法處理相關幕後駭客組織和不法分子的網路攻擊行為，武漢市地震監測中心第一時間封存相關網路設備，並將遭受網路攻擊的情況向轄區公安機關報案，該單位將保留進一步追訴的權利。

《環球時報》稱，初步證據顯示，對武漢市地震監測中心實施網路攻擊來自美國。

武漢市地震監測中心是繼去年6月份西北工業大學遭受境外駭客組織網路攻擊之後的又一大陸國家單位。中國當時稱西北工業大學受到的攻擊，來自美國國家安全局（NSA）特定入侵行動辦公室（TAO）。