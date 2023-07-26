中國大陸與尼加拉瓜自貿協定談判於去年7月啟動，圍繞貨物貿易、跨境服務貿易、金融服務、商務人員臨時入境等議題進行磋商。雙方25日共同宣布實質性完成中尼自貿協定談判，商定將加緊做好有關技術準備並履行國內批准程序，力爭盡早簽署和實施協定。

據中國大陸商務部消息，大陸商務部長王文濤25日視訊會見尼加拉瓜發展、工業和貿易部長貝穆德斯，共同宣布實質性完成中尼自貿協定談判。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，尼總統投資、貿易和國際合作顧問勞雷亞諾，尼財政和公共信貸部部長阿科斯塔等出席活動。

消息稱，中尼商簽自貿協定是落實兩國領導人共識的重要舉措，將為兩國經貿往來提供制度性保障，有利於進一步提升雙邊經貿合作水準，推動新時代中尼雙邊關係取得更大發展。

大陸商務部發言人束玨婷13日介紹，雙方第四輪談判3日至5日在尼舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與尼加拉瓜發展、工業和貿易部長貝穆德斯分別率領兩國代表團，圍繞貨物貿易、跨境服務貿易、金融服務、商務人員臨時入境等議題進行磋商。