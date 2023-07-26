美股25日走勢，收盤S&P500上漲12.82點，上漲幅度0.28％，收在4,567.46點；道瓊指數上漲26.83點，上漲幅度0.08％，收在35,438.07點；那斯達克上漲85.69點，上漲幅度0.61％，收在14,144.56點；費半指數上漲62.94點，漲幅1.70％，收在3,755.27點。

國際貨幣基金（IMF）公布全球2023年經濟成長率預估由2.8％上修至3.0％、2024年預估維持在3.0％；IMF表示，雖然2023年全球經濟成長預估獲得上修，但成長率與過往相比依舊疲軟，全球經濟的風險仍然偏向下行，經濟復甦持續趨緩，各國家以及各產業之間的景氣差異正在拉大。

第一金投顧分析，本周為美股財報周，即將而來的有AT&T、Meta等一系列大廠，需密切留意是否有符合預期或是展望下修可能，並時刻關注市場動態，嚴控風險及持股水位。

操作上，仍可布局CoWos相關概念股，如辛耘、日月光及萬潤等個股，亦可尋找低基期AI概念股，或是留意生技類股，本周適逢亞洲生技大展，生技概念股有望受惠於題材效應。

此外，微軟宣布AI服務將向企業用戶收取費用，代理微軟雲端服務廠商，如宏碁資訊、精誠、邁達特及伊雲谷，有望延續昨日表現，並嚴控資金水位，逢高獲利了結。