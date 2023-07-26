自從俄軍全面入侵烏克蘭以來，有關俄羅斯總統普丁健康惡化的傳言始終不絕於耳，美國五角大廈今年4月流出的情報也稱，普丁正在接受癌症治療。日前俄羅斯官方公布了一段普丁參與會議的影片，有網友從中找到蛛絲馬跡，認為普丁可能罹患了失智症。

根據「新聞週刊」網站報導，普丁20日參加一場由非營利組織「俄羅斯——機會之地」（Russia—the Land of Opportunities）舉辦的會議，與會者多為民間創業代表，包括下諾夫哥羅德市（Nizhny Novgorod）副市長什托克曼（Ivan Shtokman）也在成功創業家之列。他向普丁敘述，自己如何從一個麵包店員工，一路打拚成立自己的IT公司，最後又當上副市長的心路歷程。他並提到，自己某天和兒子坐在家中花園，突然間心頭湧上一股愛國力量，讓他志願加入軍隊，為國效力，他還對普丁說：「現在是決定國家未來的關鍵時刻。」

這段自白讓普丁聽了深受感動，於是詢問他孩子的年齡，什托克曼回答：「最小的9歲，最大的23歲。」然而普丁似乎一時糊塗，緊接著說：「你的小兒子才3歲啊！」並讚揚什托克曼願意在孩子仍年幼時做出上前線的決定。

— Сколько лет младшему?

— Младшему 9

— А старшему?

— Старшей 23

— Вот видите, вы с двумя детьми, младшему так вообще 3 годика

…

Понятно. Плешивый совсем плох



Информацию о погибших РФ в войне он, видимо, тоже на три делит. Привет им, кстати. И здоровья pic.twitter.com/pqaCRpMj17 — Uliana Yapparova (@Ulianalive) July 19, 2023

這段影片在推特上曝光後，立刻引發網友們對普丁精神狀態的揣測。有人說，普丁講話時「盯著天花板看」，嘴裡一邊喃喃自語，實在太不尋常，另外一名網友則說，「他根本聽不到別人說話。」還有人直言，普丁上秒聽完、下秒就忘，顯示他可能罹患了「失智症」。

同一周稍早（17日），普丁在另一個場合也被拍到出現失禮的小插曲，當時他聽到前線傳來俄軍英勇犧牲的消息，只淡淡回了一句「代為轉達我的問候」。有網友表示，這和烏克蘭人對戰死的俄軍說「祝陣亡者健康」是差不多的意思。