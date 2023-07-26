新北市新店警分局昨（25）日下午6時許接獲桃園市龜山警分局通報，龜山區萬壽路二段發生妨害自由案件，嫌犯已駕駛白色自小客車往新店轄區逃逸，協請攔截圍捕。

新店分局立即派遣偵查隊及線上警網前往，順利在安康路、車子路口攔獲該車，救出被害人，後續將犯嫌交予龜山警方偵辦。

新店分局表示，分局接獲通報後，立即追蹤犯嫌車輛動向，並掌握逃逸路線，由偵查隊幹員及安康派出所線上警力趕往攔截圍捕，順利在安康路、車子路口攔下該車，成功營救張姓被害人，並控制5名嫌犯行動，通報龜山警方帶回偵辦。