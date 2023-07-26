家扶中心包含寄養家庭、幼教、社工、志工等37位學員，展開4小時的基本救命術課程。(圖／金門家扶中心提供)

童綜合醫院期盼藉此建立基本救命術重要概念、加強對意外事故及緊急傷患救護應變能力。(圖／金門家扶中心提供)

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫(左)頒發感謝狀給家扶中心，由扶幼主委楊肅謙(右)代表接受。(圖／金門家扶中心提供)

以成功救活高空摔落陸軍航特部傘兵聞名的台中童綜合醫院，昨(25)日下午由教學副院長蔡青劭博士以及醫療副院長吳肇鑫醫師帶領醫療團隊成員，跨海前進金門於家扶中心指導包含寄養家庭、幼教、社工、志工等人員，展開4小時的基本救命術(Basic Life Support )課程。結束後測試合格的學員，將由童綜合醫院核發具2年期效的BLS基本救命術證書。

這項基本救命術(Basic Life Support )課程是由台中童綜合醫院及國立中興大學學士後醫學系所主辦、金門縣衛生局承辦，昨日下午於金門家扶中心會議室舉行，完成4小時的學科和術科課程。主辦單位也特別致贈感謝牌給提供免費場地的家扶中心，由主委楊肅謙代表接受。

童綜合醫院教學副院長蔡青劭博士表示，此次來到離島金門開課授證的目的，主要在於建立基本救命術重要概念、加強對意外事故及緊急傷患救護應變能力、了解急救常識與技能的重要性，以及讓人人都具有基本救命術的技能。

金門家扶中心指出，此次的報名參加的學員共計37人，來自地區的各類人員，包含寄養家庭、幼教人員、社工、志工等身分的人員。課程的內容包含CPR心肺復甦術、AED操作、哈姆立克法、傷口止血包紮、骨折應急固定及其他緊急救護技術的學科和術科實作，在日常生活中非常的實用。4小時的課程大部分學員皆認真上課，完成及通過筆試及技術考試，後續將由童綜合醫院核發有效期限2年的BLS基本救命術證書。