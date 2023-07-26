內政部警政署因應詐騙手法日新月異，希望針對六大詐騙類型全面加強宣導規模，特於112年6月19日在社群臉書NPA署長室推出「全民齊反詐、投稿拿獎金」短影音創作徵稿活動，藉此向大眾宣導如何識詐、阻詐等概念，高雄市警局公關室、新興、苓雅分局拍攝4支影片參賽，其中新興分局囊括1、3名，另兩支獲4、5名，得獎率滿百。

詐欺犯罪猖狂且害人匪淺，我國詐欺防制係當前施政重點，對付分工細膩的詐騙集團，打詐工作定要仰賴團隊合作，本市警局遵循內政部警政署新世代打詐政策，積極從各面向進行，除持續提升偵查能量，各轄區分局依據詐騙趨勢研析、分齡分眾規劃防詐宣導，並自製吸睛宣導素材或社群貼文、影片等，使宣導多角化，讓識詐知能更深入全面。

公共關係室及苓雅分局編以微電影手法闡述求職詐騙，及天菜男警韓韓搭結合求佛歌曲反詐宣傳，共獲佳作第4及第5名。(高雄市政府警察局提供)

高雄市警局公關室反詐騙微電影。(高雄市政府警察局提供)

高雄市政府警察局大力響應，推出公共關係室、新興分局與苓雅分局共4部短影音創作投稿，內容係涵蓋求職詐騙、假冒檢警、網路假交友、假投資、解除分期付款等類型，由投稿單位多才多藝的警察同仁通力合作，有的發揮想像創意構思策劃，有的付出精湛的表演天賦，大家使出渾身解數創作剪輯反詐短影音讓觀眾吸睛，無非希望透過詼諧與創意，讓更多民眾能夠識詐、阻詐，並將效果擴及身邊親友、同事甚至是陌生人。

短影音作品經警政署選拔，市警局新興分局編號3及編號12短影音，以流暢警匪演技，及自創彈唱的反詐歌曲，榮獲第1及第3名；市警局公共關係室編號6及苓雅分局編號14短影音，以微電影手法闡述求職詐騙，及天菜男警韓韓搭結合求佛歌曲反詐宣傳，共獲佳作第4及第5名，成效優異。

另外，因應暑假到來，市警局公共關係室於短影音徵稿活動前，原已籌拍一部求職反詐「機不可試」微電影，適逢投稿活動，故拍攝完成後，將3分鐘影片修改成2分鐘之短影音投稿，希望讓影片反詐效果多管齊下發揮。

不同以往反詐影片採平鋪描述詐騙手法為主，觀眾總居於接收方聽取防詐資訊，本次微電影製作改變以往慣性，設計3種不同機房的求職故事展開，分別為月薪5萬的科技公司網路機房、3萬5的養雞坊及16萬的詐騙集團機房三種工作，讓觀眾自行思考產生差別感受，理解原來各行各業間，都要擁有相當專業知能及辛勞付出，才能獲得相應之報酬。

全片從故事策劃分鏡、演員選角、影片道具製作到綠幕去背效果後製等，由市警局專業團隊結合鼓山分局與刑事警察大隊同仁精心製作，第1幕由分局長陳奕良、副分局長沈威廷擔綱科技公司面試主管，中年轉職求職面試者則由公關室新聞股股長黃昭穎扮演；第2幕特地商借本市湖內地區養雞場拍攝，養雞坊女場主由義警左營分隊副小隊長林昭伶，全程無NG演出；第3幕詐騙集團機房由刑警大隊偵查佐鍾佩吟，特別以浮誇的衣著、妝容風格及假紋身扮演犯罪集團女幹部，結合時下流行的挖呀挖的歌曲，維妙維肖地呈現詐騙集團機房運作。

片末文字「相信百萬年薪不是夢，結局可能是一場牢獄一場夢」，道出「天下沒有白吃的午餐」，民眾應避免一時貪念陷入高薪卻低求職條件之詐騙陷阱，家中若有青少年或正值求職階段的家人，更應善加提醒謹慎為之。當今詐騙手法一日千里，各類宣導無非希望大家能多認識各類詐騙型態，遇到狀況先撥打165諮詢，不輕易交出荷包或帳戶，協助阻止身邊親友、同事被詐騙，讓我們共同參與、攜手反詐。