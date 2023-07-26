美聯社報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）今天在國會大廈發表談話時表示，眾院共和黨人建議，有必要對拜登家族的財務問題進行調查。他承認，截至目前，眾院調查尚未證明其中存在任何不當行為，但彈劾調查「讓國會能夠獲得更全面信息，從而了解真相」。

眾院的彈劾調查是對總統提出彈劾條款的第一步，調查時間可長可短，完全取決於眾院的決定，也有可能一路持續到選舉季節。

他昨晚在福斯新聞（Fox News）首度提出這個想法時說：「我們將堅持到底。」

這是麥卡錫迄今對拜登可能遭遇彈劾調查所提出的最強烈評論，這位共和黨領袖早前擱置了眾院保守派發起這類調查的提案。

力求在2024大選爭取重返白宮的前總統川普上週在福斯新聞「市民大會」節目中質問拜登為何尚未被彈劾。

麥卡錫尚未表態支持川普或其他共和黨候選人。他否認媒體報導指他正考慮讓眾院表決是否刪除川普兩度遭彈劾紀錄的議案，以此作為表達支持的一種方式。

麥卡錫今天並未給出針對拜登發起彈劾調查的時間表，並表示他沒有與川普談過此事。他拒絕透露是否將為其背書。

當被問及是否感受到來自川普的壓力時，他嘲弄說：「我看起來像有壓力嗎？」

對此，白宮發言人山姆斯（Ian Sams）痛批共和黨眾議員不顧事實真相，毫無底線地緊咬總統。

他在推特（Twitter）寫道：「眾院共和黨希望優先考慮的不是美國人希望我們著手解決的真正問題，例如持續降低通膨或創造就業機會。」

共和黨議員最近加大對拜登和其兒子韓特（Hunter Biden）的調查力度，他們正深入調查拜登家族財務狀況，特別是韓特從烏克蘭天然氣公司Burisma收到的款項。

一名不願透露姓名的聯邦調查局（FBI）機密線人稱，Burisma公司高層在2015年和2016年曾尋求向拜登家族每人支付500萬美元，以換取他們協助革除一名據稱正在調查其公司的烏克蘭檢察官。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）