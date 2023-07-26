氣象局昨（25）日下午2點30分，針對第5號颱風杜蘇芮發布陸上颱風警報，預計今日下午暴風圈會觸陸，台南、高雄、台東、屏東和恆春半島列為警戒範圍，首當其衝的台東縣及屏東縣今一早下起大豪雨，但仍維持正常上班課，引發在地人不滿，留言灌爆2縣市首長的臉書，痛罵「不知民間苦，停班課一天會怎樣嗎？」、「都首當其衝了還沒停班課？」

不少網友湧入台東縣長饒慶鈴的臉書留言，「不知民間苦」、「感覺愈晚愈危險，雨量已經快達到1000毫米的標準，是否可以宣布豪雨停班停課」、「縣長，我們還有住在山區的居民，去上班的路上會有落石那些的，已經有安全疑慮了」、「停班停課一天會怎樣嗎？」、「山區郊區的學校孩子們請為他們想想吧」、「早上雨就這麼大了要怎麼上班呢？」

另也有不少屏東縣人湧入屏東縣長周春米臉書，砲轟「首當其衝就宣布停班停課吧」、「都首當其衝了還沒有停班停課，都臨時宣布是讓家長趕著到安親班接送孩子，不是每個家庭都汽車好嗎？」、「你也知道屏東是颱風影響最大的縣市，還要縣民冒險出門，第一次隨堂測驗考就在今天」、「恆春風大雨大，有專車接送上下班嗎？」、「首當其衝然後正常上班上課？」

天氣風險分析師吳聖宇今表示，預估今晚恆春半島、台東及高屏的陸地應該都已經陸續進入暴風圈內，颱風對台灣的影響程度將會逐漸加大。