根據台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司所做的民調顯示，六都縣市長滿意度部分，台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁分別拿下金獎；至於非直轄市的16縣市，則是由嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠拿下金獎。（台灣世界新聞傳播協會提供／丁上程台北傳真）

全台22縣市的最新施政成績單正式出爐！依據今年度近一萬四千人的超大型民調結果顯示，縣市長施政滿意度方面，六都由台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁拔得頭籌，十六縣市是由嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠贏得金獎。從整體表現來看，本次評估的11大施政項目中，台中市收穫十金一銀大滿貫，高雄市和嘉義市也取得四金七銀的全壘打。

台灣世界新聞傳播學會26日公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，本調查為每年進行之全國性大規模民調，今年邁入第五屆。調查內容除了縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共十一個施政面向，是國內縣市施政調查中，涵蓋面向最廣的全國性大型民調。

根據今年最新的調查結果，縣市長施政滿意度方面，六都的名次大洗牌，台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁榮膺施政金獎，桃園市長張善政新手上任表現不俗，贏得施政銀獎，而去年奪冠的新北市長侯友宜，本屆落居銀獎。值得注意的是，去年金獎得主台南市長黃偉哲排名下滑，新科台北市長蔣萬安的施政滿意度雖然高於前任市長柯文哲，但仍無法擠進前段班，還有進步空間。

十六縣市長方面，嘉義縣長翁章梁蟬聯冠軍，嘉義市長黃敏惠更上一層樓，從銀獎晉級到金獎。銀獎得主方面，台東縣長饒慶齡獲得超過8成縣民肯定、雲林縣長張麗善和花蓮縣長徐榛蔚持續獲獎、彰化縣長王惠美多年耕耘有成榮獲銀獎，值得注意的是，南投縣長許淑華新官上任就贏得施政銀獎，表現亮眼。

再從各施政面向來看，「治安狀況」滿意度方面，六都是由臺北市和高雄市贏得金獎、桃園市和台中市獲得銀獎，十六縣市由台東縣和連江縣奪冠；在「經濟發展」滿意度方面，台中市和桃園市持續蟬聯冠軍，十六縣市則是新竹縣和連江縣衛冕金獎。

在「交通狀況」滿意度方面，高雄市和台中市連續三年奪金，十六縣市當中，嘉義縣連續4年衛冕金獎，金門縣在本屆脫穎而出奪金；在「環境保護」滿意度方面，台中市和台北市後來居上，首次獲得金獎。十六縣市金獎得主也出現變化，本屆由宜蘭縣和金門縣拔得頭籌。

「醫療衛生」施政與民眾健康關係密切，以六都而言，台中市保持第一，台北市力爭上游，重新拿回金獎。就十六縣市來看，嘉義市連續5年霸榜，穩居寶座，彰化縣也不遑多讓，今年是第4次贏得金獎；「社會福利」是最受民眾關注的施政項目之一，六都的台中市和桃園市實力雄厚，皆連續三年榮登金獎寶座。十六縣市方面，外島的金門和連江兩縣連續5年鍍金。

「教育品質」是百年樹人的施政大計，六都的台中市蟬聯冠軍、桃園市在新市府的努力之下，重新贏回金獎。十六縣市中，嘉義市持續奪冠，金門縣首次獲頒金獎；疫情緩解之後，國旅爆發成長，在「觀光旅遊」施政滿意度方面，六都的台中市和台南市蟬聯觀光旅遊金獎，就十六縣市而言，台東縣推動觀光成效卓著，今年蟬聯金獎，已連續三年居首，宜蘭縣好山好水，縣府推展觀光不遺餘力，本屆也躋身金獎。

在「藝術文化」施政方面，台中市持續三年贏得金獎寶座，高雄市也脫穎而出，反超文化古都台南市，首次奪得金獎。而十六縣市的嘉義市和台東縣表現搶眼，連續三年在本項奪金；幸福感是縣市民眾對施政成果的主觀感受，本次調查發現，臺中市民幸福感接近9成，連續三年在六都中獨占鰲頭，桃園市民幸福感高漲，本屆順利奪金。十六縣市則是由外島的金門縣和澎湖縣幸福感最高，雙雙奪金。

本次調查由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自2022年5月24日至7月4日止，共成功訪問13937份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了金門縣和連江縣之外，在95％的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。