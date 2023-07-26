據美國之音報導，美國國會眾議院通過一部獲得跨黨派支持的法案，將針對中國合成阿片類藥物的製造商進行打擊。若法案正式生效，美國將對中國合成阿片和阿片前體化學品的生產商實施制裁，並追究中國官員對非法芬太尼傳播的責任。

報導稱，眾議院美東時間25日以口頭表決方式，通過了編號H.R. 3203的《2023年阻止中國芬太尼法》（Stop Chinese Fentanyl Act of 2023）。這項法案由來自肯塔基州的共和黨聯邦眾議員安迪·巴爾（Andy Barr）與9位兩黨議員在今年5月共同提出。

《2023年阻止中國芬太尼法》將對中國合成阿片和製造阿片前體化學品的生產商進行制裁。前體化學品不僅被用於一般合法的阿片類藥物，但也被轉用於非法芬太尼和海洛因的製造。

報導引述巴爾眾議員25日在院會致辭時說：「我們知道中國在歷史上一直是、且仍然是芬太尼全球循環鏈的主要來源。自川普政府收緊了對芬太尼運往美國的管制措施以來，中共也調整了他們的做法，開始生產前體化學品，並將最終生產外包給墨西哥販毒集團，然後利用我們破損的南部邊境，毒害美國人民，」

報導稱，法案將修改《芬太尼制裁法》（Fentanyl Sanctions Act）中有關「外國阿片販運者」（foreign opioid trafficker）的定義，擴大制裁對象，將包括生產、製造、分銷、資助或運輸合成阿片或活性藥物成分，或用於生產阿片的化學品，以及未能採取有效步驟檢測或避免阿片走私販運的任何中國實體。與此同時，更新後的制裁範圍也將囊括未採取行動阻止芬太尼流入全球市場的中國官員。

「中國將美國服用藥物過量所造成死亡人數增加，和美國非法芬太尼增加的問題歸咎於美國，中國共產黨拒絕面對自己在這場危機中扮演的角色，」巴爾認為，「中國官員承擔重大的監管和執法責任，但未能採取有效步驟打擊外國阿片類藥物販運者。」

中國政府曾多次否認與芬太尼泛濫有關的指控，並指責美國在禁毒問題上對中國抹黑汙衊，非法制裁中國企業。中國官媒多次將芬太尼的成癮和需求問題歸咎於美國國內問題。

報導稱，這部法案獲得了美國兩黨議員高度支持。來自維吉尼亞州的民主黨聯邦眾議員傑拉德·康納利（Gerald Connolly）在25日院會發言時支持了巴爾的法案，但他表示，美國在解決芬太尼的問題上還需要與中國、墨西哥合作。

「如果我們希望各國限制芬太尼前體的出口，並與我們合作，防止這種物質進入我們國家並毒害我們的人民，我們需要其他像是中國和墨西哥等國家執法機關的合作。這是個簡單的事實，」康納利說，「強硬講話和凍結資產自有他們的角色，我也支持。但如果我們希望克服這個問題的話，外交和執法機關合作也是所需的整體做法的一部分。」

阿片類藥物濫用問題在美國造成大量死亡，行政和立法部門都將阻止芬太尼流入美國視為當務之急。拜登行政當局一直試圖在管控芬太尼泛濫的問題與中國尋求合作，並要求中國採取更多措施，遏制用於製造芬太尼的化學品流向全球。

報導引述美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周一在例行記者會上表示，國務卿布林肯在最近的北京之行中與中國官員就曾提出了有關問題。

「中國官員確實向我們發出了一些積極信號，表明他們將朝這個方向前進。目前尚未最終確定，」米勒說，「我們確實認為，應該在兩國之間正式成立一個工作組，致力於阻止前體化學品從中國流向墨西哥，然後這些化學品在墨西哥被轉化為芬太尼。芬太尼已經殺死了數百萬美國人，至今仍在繼續殺害美國人。 」

《華爾街日報》24日引述消息人士的話報導，拜登行政當局正在考慮以解除對中國人權方面的制裁來換取北京在芬太尼問題上的合作。不過，米勒對此予以否認：「這不是我們和中國政府討論過的事情。」

美國參議院多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）上周表示，他將推動在參議院正在審議的新一年度《國防授權法》（NDAA）中納入一項修正案，旨在制裁中國涉嫌生產合成阿片類藥物芬太尼。

這項修正案由民主黨聯邦參議員謝羅德·布朗（Sherrod Brown）和共和黨聯邦參議員蒂姆·斯科特（Tim Scott）等兩黨議員聯袂提出。修正案將授權白宮宣佈芬太尼走私為國家緊急狀態，並為制裁開啓大門。

根據美國疾病預防和控制中心（CDC）的數據，芬太尼為導致18歲到45歲美國人死亡的主要原因。舒默將此大部分歸咎於中國。他說，這種毒品來自中國的生產場所，「中國政府完全接受和默許這種情況」。

報導稱，美國參議院目前正就一系列來自兩黨的《國防授權法》修正案進行辯論和表決，並預計在本週完成整部法案的最終投票。由共和黨主導的眾議院則在7月中通過了自己版本的《國防授權法》。

與此同時，美國司法部25日發佈的新聞稿說，三名外國人因參與芬太尼國際販運和分銷活動，從中國販運芬太尼到美國而被美國聯邦法院判處監禁。這三名外國人分別是： 43歲的哥倫比亞人丹尼爾·維瓦斯·塞隆（Daniel Vivas Ceron）；40歲的同謀、加拿大人傑森·喬伊·貝瑞（Jason Joey Berry）；以及43歲的同謀、加拿大人薛卡恩·阮（音譯Xuan Cahn Nguyen，又名Jackie 和Jackie Chan）。

美國司法部今年6月也曾對四家中國化學品製造公司和八名個人提出刑事指控，指控他們非法販運用於製造芬太尼的前體化學品。這些提告標誌著美國首次試圖對製造這種止痛藥的前體化學品的中國公司進行檢控。

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