《台美21世紀貿易倡議》首批協定於上月於美國完成簽署，美方也已完成國會程序，將遞交總統拜登簽署後生效，此協定是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，也代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，而台灣在今在立法院臨時會審查通過；首批協定中簽署了5項議題，包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項。

立法院第10屆第7會期第2次臨時會經濟等6委員會聯席會議，於7月20日聽取各相關機關說明及詢答、24日將全案審查完竣，並決議照案通過，擬具審查報告，提報院會討論，院會討論前不須交由黨團協商，立法院臨時會院會今天上午無異議通過。

國民黨立院總召曾銘宗表示，國民黨團強力支持，過程中通過國民黨2項附帶決議，包含國民黨立委江啟臣提到，以後7項台美貿易談判有3點要求，第一，必須徵詢國會意見、第二，必須舉辦公聽會，第三，完成簽署後必須送立法院審查。

曾銘宗表示，自己也提出1項附帶決議，包含談判過程當中必須設立專區，揭露更完整還有談判具體內容，必須主動聽取國會以及各界意見；對各產業衝擊必須有專業報告和協商方案，通過兩項附帶決議，呼籲台美必須進一步簽訂重複課稅協定，台灣企業到美國投資稅率很高，有效稅率高達44.7％，希望台美趕快簽訂重複課稅協定，來便利雙邊企業投資。