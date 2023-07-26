好萊塢女星景甜2018年曾和桌球好手張繼科公開交往，1年後宣布分手，今年3月網上傳出張繼科疑似因欠債，出賣了景甜私密片，對此，張繼科已正式否認，而景甜則沒承認也沒否認。本月21日，景甜過35歲生日，曬出慶生照片，甜美氣質與美貌依舊，粉絲也獻上祝福希望她早日遇到好男人。

曾演出電影《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》的景甜，5年前高調宣布與張繼科相戀，但僅維持1年。4個月前網友爆料張繼科因還不了賭債，就把景甜的私密影音給了債主，要求對方以此去跟景甜要錢，景甜因此將債主S先生告上法院，而張繼科第一時間透過工作室否認，強調他從來不涉及任何債務，「更不存在損害他人隱私以求自保之情況」，已委託律師準備提告。

之後，「大陸第一狗仔」卓偉受訪時則表示確實接過張繼科債主的電話，但不確定是否就是S先生，當時對方稱手上有張繼科給的景甜私密片，也有景甜跟經紀人的電話，請卓偉幫他討債，不管拿到多少錢只要還給緬甸男1700萬即可，而卓偉不肯答應，私下聯繫上景甜請她多注意，當時正在拍戲中的景甜非常崩潰，但因為有了警覺，等對方聯繫上他們時才能及時錄音取證，最後該男因敲詐罪被判7年有期徒刑。

此外，有網友最近挖出張繼科當年宣布與景甜分手前，就在粉絲群暗示分手，曬出微信頭像是小王子的照片跟粉絲示愛，又說自己不過情人節，有粉絲就夠，每天都是情人節，希望粉絲未來多支持他上節目或參加活動，引來兩極評論。

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