台灣英特爾今年首次攜手台灣生態系廠商前進越南，向與會的資訊長、技術長、IT經理以及相關資訊從業人員，展示採用第4代Intel Xeon可擴充處理器等商業解決方案。主題講座部分邀請營邦、雲達科技分享在雲端與網路的經驗，和碩聯合科技則分享其5G ORAN結合智慧製造的解決方案。此外，安排交流會議媒合台灣生態系廠商與當地業者，拓展進一步合作的可能性，期許以台灣生態系的實力和活力，為未來的商業合作奠定基礎、擴大佈局全球市場。

台灣英特爾本月25日前進越南Intel Solutions Day，首度邀請營邦(3693)、仁寶(2324)、神達控(3706)旗下神雲科技與神通資科（MiTAC）、和碩(4938)、廣達(2382)旗下雲達科技、優達科技等6家台灣生態系夥伴前往參與。會中展出採用最新第4代Intel Xeon可擴充處理器等商業解決方案，並透過主題演講、交流會議，分享台灣在資料中心的發展經驗，以及創造與當地重要系統整合商、電信服務商、製造商、雲端服務業者和金融業者的媒合機會，促進台灣生態系接軌國際、拓展更多商業發展的可能性。

越南Intel Solutions Day中，展示英特爾最新的企業解決方案，讓相關資訊從業人員能更了解英特爾的技術優勢與差異性，同時提供生態系業者一個交流平台，共同探索企業的未來挑戰與因應方案。英特爾將越南視為全球供應鏈布局重要的一環，長期以來在此市場積極推動其半導體封裝、測試業務，加上當地資訊產業供應鏈完善並享有人口紅利，對於資訊產業而言，越南擁有優良的投資與市場環境，資訊產業未來成長可期。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示：「台灣生態系在全球資料中心、雲端基礎建設、伺服器市場皆佔有舉足輕重地位，亦有不少廠商選擇在越南設廠以強化供應鏈韌性。英特爾致力攜手生態系夥伴，不僅是在技術與產品研發上，亦共同開創全球業務新藍海。透過本次在越南舉辦的Intel Solutions Day，我們樂見台灣生態系與當地業者、政府展開對話交流，拓展國際商機，形成驅動世界數位轉型的力量。」

在Intel Solutions Day現場展示區，營邦、仁寶電腦、神雲科技與神通資科、和碩聯合科技、雲達科技分別展示其最新款採用第4代Intel Xeon可擴充處理器的解決方案。除一般伺服器系統之外，亦包含適用於5G專網（Private 5G）、多接取邊緣運算（Multi-access Edge Computing、MEC）、超融合基礎架構（Hyper-Converged Infrastructure、HCI）、人工智慧（Artificial Intelligence、AI）等應用場景的產品。透過第4代Intel Xeon可擴充處理器內建多種加速器，支援8通道DDR5記憶體、PCIe 5.0和CXL等多種特色，滿足企業當今與未來的運算需求。