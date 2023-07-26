在公佈財報前，LVMH周二收盤下跌0.42%，報854歐元。

LVMH是由LV集團和頂級酒商MH集團合併而成，旗下有高達75個品牌，包括主力的路易威登(Louis Vuitton)和迪奧(Dior)品牌。該集團在4~6月銷售達到212億歐元(234億美元)，其中皮件部門銷售達到104億歐元。

LVMH重要的皮件業務1~6月營收成長21%，表現高於預期的20%。

該集團被視為是奢侈品公司的風向球，業績表現經常優於預期。一些分析師說，經歷數年的強勁增長，隨著在後疫情時期的狂熱之後，消費者需求開始恢復正常，奢侈品產業正走向更穩定的成長道路。

財務長Jean-Jacques Guiony說，他對中國的反彈「非常滿意」。中國市場占了亞洲銷售的大部分。亞洲地區（不包括日本）銷售為年增34%；去年同期，嚴格的疫情封控措施，打擊了中國的銷售，也導致比較基礎較低。

Guiony說：「全球(消費)情緒並不像2021年和2022年那樣的，出現報復性購買，因此我們談論較多的是正常化」。

在美國，白蘭地銷售不景氣，影響了葡萄酒和烈酒業務部門表現，銷售出現年減4%。

財務長指出，美國市場對於入門級產品的需求下降，但在中國還沒有出現這樣的問題。中國年輕人的高失業率，是讓奢侈品產業特別感到擔憂的一個問題。中國消費者的平均年齡為28歲，比世界其它地區都年輕。