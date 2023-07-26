新北市板橋幼兒園餵藥，新北檢對此案做出不起訴處分，確認為烏龍案；新北市長、國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰25日批評，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人戴瑋姍「一個漂漂亮亮的女生發生事情就躲得跟老鼠一樣」。侯友宜今認同金溥聰，直指戴抹黑造謠，真相大白連道歉都不說，好像老鼠一樣，跑得無影無蹤，這也是事實。

金溥聰在專訪時特別提到新北市幼兒園餵藥案，他說餵藥案影響相當大，連他兒子當時說侯友宜連這個都做不好，怎麼能投他。可是地檢署最後都不起訴，事實證明了一切，副總統賴清德到現在還沒有道歉，賴造謠，競辦去告他，賴也不回應。

金溥聰說，民進黨總統參選人賴清德發言人戴偉姍都躲起來，「一個漂漂亮亮的女生，罵人的時候理直氣壯，一發生事情就躲得跟老鼠一樣」，大街打人，小巷都不道歉的。

侯友宜今也附和表示，民進黨面對在幼兒園事件發生以後，從什麼吃案、餵毒到餵藥，真相大白其實就是一個烏龍案，事情出來以後，因為已經造成親師關係也造成社會的撕裂，這要把它彌補。

侯說，每一個政治人物曾經做過的，尤其很多是抹黑造謠，現在真相大白，應該要展現一個態度，對老師、對這一次事件所傷害的人，說一聲道歉，「你連道歉都不說，那這不是一個負責任的政治人物，所以難怪金執行長說好像老鼠一樣，跑得無影無蹤，這也是事實。」