彰化縣議員曹嘉豪在臉書貼出彰化100個景點，引來不少彰化鄉親「讚聲」。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

曹嘉豪表示，前幾天看到網友票選他就一直放在心上，他覺得彰化明明超有料，只是缺乏大家來挖掘，因此才會特地做功課列舉一些彰化的景點。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

貼文還釣出同為彰化的議員鄭俊雄、高雄市議員邱于軒及雲林縣議員陳芳盈留言。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

近期彰化被網友票選全台最無聊縣市冠軍，有網友問彰化除了大佛還有什麼？引來彰化縣議員曹嘉豪關注，昨他在臉書Po文表示隨便就能列舉100個彰化景點，他還真的貼出100個景點，引來不少彰化鄉親「讚聲」，有網友留言「這篇不按個讚不行」，也有網友留言希望「彰化再來一個4、5星級飯店更棒」，引發熱議。

全台10大最無聊縣市是彰化？當地鄉親認為，彰化明明有很多景點，像是八卦山和鹿港老街，還有鐵道迷必訪的扇型車庫等等，曹嘉豪就在臉書列舉100個彰化景點，許多更是當地隱藏景點，吸引臉書網友按讚留言。

曹嘉豪的貼文下方吸引不少網友留言，表示「這篇不按個讚不行」、「彰化登最無聊第一名？我翻桌啦」、「彰化不是無聊是缺推廣資訊」、「彰化明明很好玩的」，但也有網友無情打臉，表示「其實其他縣市可以舉出1000個！彰化加油」。

曹嘉豪表示，前幾天看到網友票選他就一直放在心上，他覺得彰化明明超有料，只是缺乏大家來挖掘，因此才會特地做功課列舉一些彰化的景點，沒想到隨便寫寫都有100個，有山有海、有古蹟有文創、還有美食、生態等等。

曹嘉豪說，文化有鹿港老街、龍山寺、孔廟等等，美食當然就是肉圓、爌肉飯、炸粿，木瓜牛奶，往山上有賞鷹步道、挑水古道、特色景觀餐廳，往海邊還有海牛採蚵生態旅遊、漢寶濕地、海空步道，要上山下海的深度旅行，在彰化都能找得到。

曹嘉豪強調，其實每次這種評比他看了都很有感觸，什麼時候彰化才能真正變成大家口中「好吃、好玩」的縣市，這部分我們還在努力，也希望大家能夠多給一點鼓勵，給我們彰化更多的建言，有機會不妨實際走訪彰化，說不定會讓你對彰化有不一樣的認識。