金門縣觀光協會昨日晚間於山水間餐廳舉辦「第七屆理事長暨理監事就職」典禮，場面熱絡。(圖／金門縣觀光協會提供)

金門縣觀光協會昨(25)日晚間舉辦「第七屆理事長暨理監事就職」典禮，新任理事長周子傑，自副縣長李文良手中接下當選證書，正式上任。周子傑感謝會員們的肯定，推舉他擔任理事長一職，接下來會帶領會員推廣金門縣觀光及宣揚鄉土文化，提高旅遊品質，促進地區經濟發展及進步。

副縣長李文良代表縣長陳福海向新任理事長周子傑表達恭賀之意。李文良說，過去辛勞付出的歷任理事長、理監事都很辛苦，觀光協會目前的基礎都是過去夥伴們所打下的，他相信周子傑議員接任理事長職務，一定有著滿腔的熱血抱負來推動相關業務。他與周子傑相識已久，為人豪爽、乾脆、友善，相信在觀光協會在周子傑的帶領下，業務一定會有很好的推展。

周子傑則表示，感謝第六屆理事長吳嘉將將重任交予他，約在八、九年前卸下旅行公會職務後，雖然沒有擔任會務人員，但是仍舊關心旅遊業的發展，關注金門旅遊發展的那份心意至今不變。而觀光旅遊業務的推動，同樣也需要縣府觀光處、教育處、民政處等多個單位共同合作，產官攜手才能讓金門旅遊發展更興盛。

觀光協會於六月召開第七屆第一次會員大會，會中進行新任的理監事改選，縣議員周子傑高票當選理事長一職，其餘理監事成員，分別為常務理事：孫惠文、陳緣姿、許燕政、翁炳信。理事：王火盛、吳增棟、翁世百、陳翠羡、鄭彩梨、吳琮麟、林有鑫、黃志祥、顏少棠、吳明生。常務監事：吳嘉將。監事：林家銘、董克傑、陳靜修、蔡漢清。協會總幹事：董國財。