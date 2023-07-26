不少學生族趁著暑假打工賺錢、累積經驗，不過隨著暑期打工熱潮，求職詐騙也層出不窮，現在這些詐騙集團歪腦筋動到公務單位來，最近彰化縣員林市各大臉書社團就出現《徵求 圖書館 櫃台》的徵才訊息，不僅月薪含勞保，還可兼職，對此員林市圖書館出面表示，圖書館不會使用臉書等社群網路媒體方式徵才，呼籲鄉親勿受騙。

這則《徵求 圖書館 櫃台》徵才廣告內容指出，工作內容是圖書流通、閱覽、管理、資料統計，工作時間周二至周六，採2班制，還需要輪值，正職月薪3萬2000，兼職時薪每小時190元，地點在員林，還只要加line就可諮詢。

員林市圖書館表示，圖書館近期沒有招募人員，強調公所圖書館不會使用臉書等社群網路媒體方式徵才，徵才都會透過市公所網站公開辦理徵才公告，近期臉書頻繁出現假徵才訊息，呼籲市民求職前要再三確認小心陷阱，也要提醒親朋好友勿受騙上當，以免誤洩個資。

彰化警方表示，求職新鮮人初入職場或打工遭詐騙的案例層出不窮，求職詐騙手法也不斷推陳出新，提醒民眾要注意網路不實徵才廣告，謹記「三備原則」，告知面試地點、檢視應徵資訊屬實、蒐集應徵公司資訊；在面試時也要謹記「七不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、證件不離身、不飲用、不非法工作，避免誤入求職詐騙陷阱。