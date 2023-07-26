暱稱「彫博」的蔡姓男子於2021年10月13日將11月大的女嬰交給蔡姓保母照顧，由於蔡男不滿蔡姓保母將女嬰照顧致死，曾經在事後揪人到蔡姓保母的家對保母動用私刑。此事經檢警調查，發現在女嬰的體內留有Ｋ他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙。蔡姓保母獲不起訴處分。目前正另案偵辦女嬰生父刺青師彫博是否涉及毒品罪。

蔡姓男子因為不滿女兒交給蔡姓保母後無端死亡，蔡男質疑女嬰遭虐，網紅「鳳梨」的男子還聲援他，透過臉書討伐蔡姓保母。蔡男後來還找了網紅「正義哥」等人到蔡姓保母的家裡討說法，蔡男還打了蔡姓保母3個耳光，此事引起網友議論。

蔡姓保母否認虐嬰，指當日女嬰坐在沙發前的地板上，女嬰突然倒下，當時她沒接到，但抱起女嬰後女嬰哭了1、2聲後就不哭了，她發現女嬰身體抽蓄、眼神渙散，趕緊送醫急救。女嬰傷重不治。

經法醫解剖後，女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，但根據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作。法醫又透過髮根、血液檢查，發現胃內容物女膽汁體檢出含有Ｋ他命。法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含Ｋ他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。

檢方調查後認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。