嘉義縣水上鄉嘉南大圳，大堀村頂過溝附近昨25日傳疑似有民眾落水，嘉義縣消防局獲報前往，不到20分鐘就「摸到」死者，加上同一落水地點5月才傳另名男子溺斃，附近民眾紛傳是「抓交替」，不過消防人員依專業判斷，指該水域相對方便抵達，又不算太偏僻，可能因此讓溺斃接二連三。

25日晚上7點34分，嘉義縣消防局獲報水上鄉嘉南大圳有民眾疑似落水，派遣大林、大美、三和、太保、水上等分隊、船艇及潛水人員，共計6車11人前往，人員才下水，腳就碰到死者，下潛就握到死者的手，將人拉上岸，因明顯死亡未送醫。

由於發現死者水域，同一處去年已有1名女性溺斃，今年5月再傳1名男性溺斃，當地居民5月就盛傳是在「抓交替」，說遲早又會有人落水，昨救援人員又在同一處發現沉在水底的死者，民眾更是議論紛紛。

到場救援人員依專業判斷，3名死者都在同一處被發現是「巧合」，指該處堤防道路是一處T字型路口，雖偏僻但人車容易抵達。救援人員說，民眾因多半不會游泳，落水後很快就會溺水，加上昨嘉南大圳沒有放水，水流沒有太大流動，才會在20分內鐘內快速找到死者。

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