台中精密園區、豐洲園區等公共設施維護費自102年起以每平方公尺1元收費至今，換算下來，等於每坪僅收約3.3元，市府收費又要負責維運園區各項公共設施，致台中市工業區開發管理基金109年當年即虧損近9000萬元；據了解，基於使用者費付費及公平負擔原則，台中經發局應考慮重新按園區內廠商面積計收公設費，並納入基金支應園區例常維運。

據媒體報導，台中市政府轄管的產業園區公設費每平方公尺僅收1元，換算下來，每坪僅3.3元，此一作法恐引發公平爭議，因為對市民而言，物價飆漲帶來的生活負擔與成本，然而園區的收費與實際支出的巨大差距卻數10年未調漲。相較於其他生活開支，產業園區低廉的公設收費似乎完全忽略了一般市民的感受，也恐加劇了市民的相對剝奪感。

據了解，園區維運基於使用者費付費及公平負擔原則，由經發局按園區內廠商面積計收公設費納入基金，支應園區例常維運，但因部分園區公設費率10年來每平方公尺只收1元，致每年虧損約8,200萬元。

台灣GDP年年攀升，去年甚至超越韓國，土地價格10年來飆漲程度有目共睹，而持有園區土地應負擔的公設費卻未調整，在現今注重企業社會責任的大環境下，台中市府應正視園區公設費的議題，在持續禮遇廠商之外也不應忽略市民的感受，市府也應考慮平衡各方的利益，對產業園區公設費用進行重新檢討。