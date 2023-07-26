基隆市一名七旬熊姓老翁為改造機車噪音而飽受失眠之苦，並將此歸咎為基隆市政府取締不力，竟一怒之下撥電威脅稱「若再無改善，將丟6顆汽油彈縱火」，後檢方依恐嚇公眾罪將其起訴。經基隆地院審理，依恐嚇公眾罪，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

根據判決書，該名73歲的熊姓老翁於今年1月午時撥電報案，表示其居住於基隆市祥豐街的立德路口，並稱凌晨時分經常有機車穿梭馬路，且他因為機車改裝、排氣管發出的高頻聲響夜夜驚醒，導致他成日飽受失眠之苦。

熊翁憤怒表示，此2年間，基隆市政府環保局、警方取締不力，行政嚴重失能。熊翁揚言威脅，若情況再無改善，而他也已經備好6顆汽油彈隨時可以往「祥豐街、立德路」一丟，還同時向員警報上自己的身份證號碼。

經熊翁報案後，基隆警勤指中心隨即通報轄區基隆市警二分局安瀾橋派出所員警前往查看，但未見熊翁蹤影，員警後利用熊翁報案時的身份證號嗎、電話循線搜查，最終成功找到熊翁。檢方依涉犯恐嚇公眾罪，將熊翁起訴。

基隆地院審理時，審酌熊翁報案時報出自己的身份證字號，且是以家用電話進行報案，因此認為熊翁乃飽受噪音困擾，難以成眠，方才撥打電話揚言恐嚇，造成公眾可能產生恐慌，犯後由矢口否認犯行，態度不佳。法官考量，兼衡其犯罪動機、目的、教育程度為碩士畢業等情狀，最終依恐嚇公眾罪判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

環保局長馬仲豪表示，統計今年起至5月底為止，違規噪音車輛共計已告發處分231件，並呼籲車主，行駛之車輛如超過噪音管制標準，將處新台幣1800元至3600元罰鍰；如查獲使用未認證排氣管之車輛致妨害環境安寧，則將處新台幣3000罰鍰，累犯者可按次處罰，最高可處新台幣3萬元罰鍰，切勿以身試法。