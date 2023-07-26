高雄流行音樂中心主辦的年度搖滾盛事「Takao Rock打狗祭」每年都受到民眾歡迎，今年預計於10月8日、9日國慶連假登場，而此次的卡司也相當吸睛，包含了安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等6組曾獲金曲獎肯定的女歌手，但卡司尚未公布完全，下周將會公布更堅強陣容，而限量優惠預售門票將於28日中午12時於OPENTIX售票系統開賣。

今年打狗祭主要活動於10月8、9日2天登場，配合高流開幕將滿兩周年及國慶連假，活動規模擴大，首度於7日晚間增加前夜祭演出，總計有多達56組國內外特色藝人，將於5大主題舞台演出。

身兼高流董事長的高市府文化局長王文翠表示，打狗祭以高雄百年前的舊地名為名，清楚標示是立足在地，站在港口望向海洋，準備航向世界、不設限的音樂祭，張開雙臂歡迎所有的創作新星或是已展露特色姿態的明星，在打狗祭找到各自最適合、也最能恣意發揮的舞台。相信所有歌迷也能在打狗祭以最輕鬆的姿態，跟著音樂搖擺、輕吟、吶喊，發揮打狗祭「夢想中的音樂祭」的核心精神，共同參與高流所打造出的打狗祭音樂宇宙星樂園。

高流執行長丁度嵐則指出，2018年11月首屆打狗祭在高雄港三號船渠舉辦，是高流開幕前獨自策劃主辦的音樂祭，以「夢想中的音樂祭」為號召，打造台灣有史以來場域面積最大的音樂祭。因疫情影響，時隔4年於去（2022）年10月舉辦第2屆，也為高流成立後的周年慶活動，設有海風、海音、珊瑚、大庫及小庫等5大主題舞台，將高流所在的愛河灣打造為充滿奇幻外星小怪獸的音樂宇宙星樂園，獨有的海音等室內舞台，加上港灣景色與特色建築，已為歌迷每年秋天最期待的音樂祭。

2023打狗祭優惠預售門票預計28日中午12時起於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1200元、雙日票2000元，雙人雙日票4000元，前夜祭單人預售800元、單人單日票加前夜祭1500元、單人雙日票加前夜祭2300元、雙人雙日票加前夜祭4600元，愛心單人單日票 600元、雙日票1000元，皆為限量販售。