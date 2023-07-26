座落在高雄市亞灣區的網美飯店「承億酒店」，近日發生訂房網系統出包烏龍，誤將暑假定價1.3萬元的頂級套房，標價成2200元，吸引大批網友搶購，最後業者阿莎力認賠「只要成交，就一定秉持最熱情的服務精神接待大家」。據悉，業者因此低價賣出上百房，初估慘賠上百萬，但不少網友大讚佛心。

承億酒店擁有全台唯一50公尺的高空懸挑透明無邊際泳池，可遠眺高雄港落日餘暉及市區美景，去年開幕後，成為新興打卡點。暑假期間訂房率相當踴躍，未料卻被眼尖網友發現標錯房價，爭相走告下，短短5小時，吸引大量網友下單瘋搶，也讓飯店大失血。

對此，承億酒店坦言，半年前，因委託外部的系統廠商出問題，以致有超低價出現在訂房頁面上，每間房低於平均售價大概6000元到1.6萬元。不過，「雖然是個小錯誤，但只要成交，一定是秉持台灣最熱情的服務精神來接待每一位遠道而來的旅客」。

知名旅遊達人「布萊N 食宿人生」也在粉專分享說，他發現標錯價，1晚台幣約1萬3000元的尊爵家庭套房變成只要2200元，連訂了6晚，「過往OTA出錯會認的機率都不太高，但沒想到承億酒店跟OTA平台就是這麼大方大器」。