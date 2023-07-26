中國大陸外長秦剛神隱一個月，北京昨（25）日宣布將他免職，由中央外事辦主任王毅回鍋外長一職。智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）分析師、白俄羅斯前外交官斯倫金（Pavel Slunkin）24日在推特發文，回憶2015年與秦剛共事的「超現實」時刻。
斯倫金寫道，當時秦剛擔任大陸禮賓司司長，當年大陸國家主席習近平率領代表團訪問白俄羅斯，秦剛也隨行。
他說大陸外交部禮賓司是相當龐大的部門，有數百名官員，相較之下，白俄羅斯的禮賓司只有11人。
習近平抵達白俄羅斯前數月，北京及明斯克雙方官員就緊鑼密鼓地進行籌備，斯倫金說大陸官員真的「每天」前往白俄外交部，雙方討論「同樣」的禮賓接待事宜不下數十次。這些禮節安排包括習近平的專機抵達時，白俄官員是否應上前迎接等。
他形容日復一日與大陸官員的討論宛如電影「今天暫時停止」（Groundhog Day），每天雙方討論到很晚，同意所有禮賓細節，但是隔天大陸官員又再要求開會，「而我們再度討論了一樣的事」。
斯倫金也提到，白俄羅斯的禮賓慣例並沒有「國是訪問」一詞，但是大陸外交官總是用「國是訪問」稱呼，大陸駐白俄大使館甚至在首都明斯克購置大型廣告看板如此宣傳，在北京的壓力及陸資挹注的吸引下，白俄最終讓步，同意將此行稱為「國是訪問」。
斯倫金說，習近平在白俄羅斯的第一天行程持續到很晚，他預計隔天參訪「偉大衛國戰爭博物館」（Museum of the Great Patriotic War）。隔天凌晨2時，秦剛決定再一次確認博物館的禮賓細節，「凌晨2點（!!!），在他的請求下，我同事必須叫醒博物館副館長，請他為大陸禮賓團安排另一場參觀行程」。
斯倫金形容當時的情況看起來「非常超現實」，中國外交官走上博物館樓梯，數著階梯，然後詢問何時會奏起音樂？「習主席這時會站在哪一階？是這一階嗎？還是那一階？你確定？」
斯倫金說當時已經凌晨3點鐘，他只想睡覺，所以隨便指了一階，想當然耳，當天習近平參訪博物館時，音樂完全不在預定的時刻響起。
斯倫金說隔天他和秦剛共進早餐，秦剛的流利英語以及下屬多麼敬畏秦剛，讓他相當驚訝，他們討論了當天的參訪行程及計畫，他記得當時秦剛享用傳統中式湯麵，「非常、非常、非常（!）大聲」，他強調自己絕對沒有誇大。
習近平結束國是訪問、返回北京後，斯倫金詢問秦剛一名下屬，為何要花數月時間對同一件事進行「毫無意義的討論」？為何要在深夜的博物館內數階梯？
他說這大概是數個月以來，這名官員頭一次完全對他坦承：「在北京，我後面有數百人在努力爬上我的位置，所以如果我不這麼做，其他人也會做。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。