中國大陸外長秦剛神隱一個月，北京昨（25）日宣布將他免職，由中央外事辦主任王毅回鍋外長一職。智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）分析師、白俄羅斯前外交官斯倫金（Pavel Slunkin）24日在推特發文，回憶2015年與秦剛共事的「超現實」時刻。

斯倫金寫道，當時秦剛擔任大陸禮賓司司長，當年大陸國家主席習近平率領代表團訪問白俄羅斯，秦剛也隨行。

He then headed the Protocol Department of the Foreign Ministry and came to Belarus as part of a delegation led by Xi Jinping. You can spot him in this picrure. Or us both in this video https://t.co/qPMqQvBTRT pic.twitter.com/iQmQgMSYlD — Pavel Slunkin (@PavelSlunkin) July 24, 2023

他說大陸外交部禮賓司是相當龐大的部門，有數百名官員，相較之下，白俄羅斯的禮賓司只有11人。

畫面為大陸國家主席習近平2015年訪問白俄羅斯。

習近平抵達白俄羅斯前數月，北京及明斯克雙方官員就緊鑼密鼓地進行籌備，斯倫金說大陸官員真的「每天」前往白俄外交部，雙方討論「同樣」的禮賓接待事宜不下數十次。這些禮節安排包括習近平的專機抵達時，白俄官員是否應上前迎接等。

他形容日復一日與大陸官員的討論宛如電影「今天暫時停止」（Groundhog Day），每天雙方討論到很晚，同意所有禮賓細節，但是隔天大陸官員又再要求開會，「而我們再度討論了一樣的事」。

斯倫金也提到，白俄羅斯的禮賓慣例並沒有「國是訪問」一詞，但是大陸外交官總是用「國是訪問」稱呼，大陸駐白俄大使館甚至在首都明斯克購置大型廣告看板如此宣傳，在北京的壓力及陸資挹注的吸引下，白俄最終讓步，同意將此行稱為「國是訪問」。

Under pressure from China and under the temptation of Chinese investments, Minsk gave in and agreed to call the visit exactly “state”. Here is the screen from the Lukashenka's website pic.twitter.com/8RA5k3iyZI — Pavel Slunkin (@PavelSlunkin) July 24, 2023

斯倫金說，習近平在白俄羅斯的第一天行程持續到很晚，他預計隔天參訪「偉大衛國戰爭博物館」（Museum of the Great Patriotic War）。隔天凌晨2時，秦剛決定再一次確認博物館的禮賓細節，「凌晨2點（!!!），在他的請求下，我同事必須叫醒博物館副館長，請他為大陸禮賓團安排另一場參觀行程」。

At 2 am (!!!), at his request, my colleagues woke up the deputy director of the museum and asked him to arrange another excursion to the museum for the Chinese protocol.

Pic. Museum of the Great Patriotic War (World War II) pic.twitter.com/QJRgmIWVaF — Pavel Slunkin (@PavelSlunkin) July 24, 2023

斯倫金形容當時的情況看起來「非常超現實」，中國外交官走上博物館樓梯，數著階梯，然後詢問何時會奏起音樂？「習主席這時會站在哪一階？是這一階嗎？還是那一階？你確定？」

斯倫金說當時已經凌晨3點鐘，他只想睡覺，所以隨便指了一階，想當然耳，當天習近平參訪博物館時，音樂完全不在預定的時刻響起。

At 3 am, I was sure only that I wanted to sleep, and just pointed to a random step. As you guessed, tomorrow the music turned on at a completely different moment pic.twitter.com/GMizCGbhcx — Pavel Slunkin (@PavelSlunkin) July 24, 2023

斯倫金說隔天他和秦剛共進早餐，秦剛的流利英語以及下屬多麼敬畏秦剛，讓他相當驚訝，他們討論了當天的參訪行程及計畫，他記得當時秦剛享用傳統中式湯麵，「非常、非常、非常（!）大聲」，他強調自己絕對沒有誇大。

The next morning, I had breakfast together with Qin Gan at the "Beiging Hotel" (the Chinese built it in Minsk, among other things, in order to receive large delegations from the PRC). pic.twitter.com/TbANywTRCy — Pavel Slunkin (@PavelSlunkin) July 24, 2023

習近平結束國是訪問、返回北京後，斯倫金詢問秦剛一名下屬，為何要花數月時間對同一件事進行「毫無意義的討論」？為何要在深夜的博物館內數階梯？

他說這大概是數個月以來，這名官員頭一次完全對他坦承：「在北京，我後面有數百人在努力爬上我的位置，所以如果我不這麼做，其他人也會做。」