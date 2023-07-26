Teddy（左一）上月底出席《加油喜事》殺青酒，戴著口罩遮掩傷口。（TVBS提供）

昔日男團SpeXial成員陳向熙（Teddy）爆出捲入酒吧濺血衝突，他上月底出席《加油喜事》殺青酒時戴著口罩，低調表示是「刮鬍子破相」，原來是在酒吧受傷！經紀人Mable表示，其實是他們要離場前被隔壁桌波及，他根本不知道發生什麼事，回過神來時已經受傷，「就是飛來橫禍！超衰！」

經紀人表示，其實發生意外6月19日當天，Teddy是跟臧芮軒、劉育仁、李承鴻等《加油喜事》演員在該場地進行IG直播，結束後原地聚餐，聚餐結束要離開前，他還發訊息告知經紀人，他只是最後一個踏出餐廳的人，卻無端被隔壁桌的衝突波及，遭飛過來的玻璃杯碎片劃傷臉，當天工作人員也都在，有協助處理後續。

而Teddy當天掛彩後走出酒吧、拿衛生紙壓住傷口、臧芮軒打電話報警，一行人跟肇事方一度因理論又爆發衝突、引發意外風波的女子還一度戲劇性下跪道歉，以及他到警局做筆錄，女子守在警局外等他出來鞠躬道歉的過程則剛好被《鏡週刊》拍下。

經紀人說，Teddy受傷的部位在鼻子、嘴脣鬍渣邊緣，當時就醫後傷口有縫針，意外發生後幾天出席殺青酒，他戴口罩遮蓋傷口，其實臉上還貼著紗布，在IG曝光的獨照是修片把紗布修掉，目前傷口僅剩一點點、沒什麼大礙，畢竟已經1個月多了，但可能會留疤，幸好剛好在鬍子那邊可以稍微遮蓋，「殺青酒那天不想多說，只是覺得很衰！」

至於當時報警是按照正常程序，完成報案與做筆錄流程，和解與否？則還沒走到那一步，應該會和解，但還要等通知。