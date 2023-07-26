千呼萬喚始出來，銜接淡水與八里的淡江大橋，預計將於2025年完工通車，且距離淡海輕軌沙崙站不到1公里，如此交通利多吸引擁有精準獵地眼光的建商紛紛卡位，其中就包含位於海輕軌沙崙站正對面的新建案「兆美萬海」，預計2026年第一季完工。

「到站即到家」是不少購屋族的願望，現在搭輕軌也能到站就到家！淡海輕軌藍海線第二期，未來將從漁人碼頭站延伸至淡水捷運站，可以直達信義區、大安區，快速連接台北市中心。現場專案表示，「兆美萬海」從住家過馬路即可抵達正對面的輕軌沙崙站；距離淡海大橋車程僅要3分鐘，之後也會與八里輕軌共構；開車可串接台61、64線前往五股，南下北上都非常方便。

現場專案表示，「兆美萬海」享交通利多，南下北上都非常方便。(中時新聞網攝)

「兆美萬海」不僅有交通優勢，還有購屋族夢寐以求的無限棟距，飽覽海、河、山、港、市等5種景緻。此外，建築外觀線條更以帆船形象設計，呼應海灣景色，將成為國際海灣城市的絕美地標，隨時準備揚帆啟航。

「兆美萬海」規劃地上20層、地下3層，以及23、27、42坪的2至3房。陳信至指出，市場上清一色皆屬於大坪數的產品，本案反而是較稀有的小坪數規劃；且推出優惠的付款條件，訂簽6%、開工款3%，更規劃高達20項的全齡化公設，包含頂樓的無邊際泳池，隨時飽覽「水天一線」的遼闊美景，以及在星空廣場享受無限棟距的煙火秀。

「兆美萬海」可飽覽山河海壯闊豪景。(兆美萬海提供)

此外，建案更與洲際酒店集團旗下的台北淡水逸衡酒店分棟共構，是提供全方位健康生活的高級酒店，住戶可盡情享受美好的多元飯店服務，包含舒心睡眠、健康飲食及隨心運動等。未來，建案基地正對面還會規劃斥資27億元的南山文創園區，將打造全台首座親海文化展演中心，屆時可望帶動人流及錢潮。

現場專案強調，「兆美萬海」結合輕軌、淡江大橋、文創園區、飯店、景觀等利多，全台找不到第2個有此條件的建案。因此，交通、商圈生活機能即將到位，且回家如同渡假的住家，想擁有就要搶佔先機。