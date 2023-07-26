高雄冰品店上周爆出食物中毒案件，引發各界關注，食藥署今公布112年度現場調製飲品及冰品稽查專案結果，在371家業者中發現有6家冰品不符衛生標準，其中包含清原芋圓、COLD STONE、鮮芋仙、甘蔗の媽媽、阿義鳳梨冰等業者驗出腸桿菌超標，共被裁罰新台幣18萬元。

食藥署今公布今年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果，共稽查371家現場調製飲品及冰品業者，抽驗408件飲品、冰品及其原料，查核項目包含GHP（食品良好衛生規範準則）、食品業者登錄、保存來源文件、產品責任險、產品抽驗、連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示等5項。

其中包含清原芋圓（雲發商行）、清原芋圓（伊丸商行）、COLD STONE、鮮芋仙中山旗艦店、甘蔗の媽媽（金霖企業社）、阿義鳳梨冰（旺旺萊商行）等知名業者都被驗到腸桿菌超標，總計6家店各被依食安法第17條開罰3萬元。

COLD STONE、鮮芋仙出包，6家冰品名店腸桿菌超標。（圖／食藥署提供）

此外甘蔗の媽媽、阿義鳳梨冰還因為總咖啡因等標示未清楚揭露，再遭食藥署開罰；其他標示出問題的店家還有麻古茶坊、鬍子茶等飲品店，大多是因為總糖量、總熱量等資訊未揭露所致。

食藥署南區管理中心魏任廷表示，標示出問題的店家共計26家，其中最誇張的一家是販售檸檬紅茶，其標示的總糖量為2顆方糖，但實測後卻發現糖量高達12顆方糖。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示者，係違反食安法第25條第2項，依同法第47條第1項第10款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。