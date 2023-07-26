立法委員陳椒華日前踢爆環保署有性騷慣犯，她今上午正式公布環保署之狼是環保署環境督察總隊總隊長李健育，同時揭露新收到的指控資料，證實環保署長張子敬吃案無誤，李健育在張子敬的包庇下，近年持續造成署內外多名女性受害，而張子敬未負起機關首長須依法處理、糾正及補救之責，譴責張子敬嚴重失職，沒有資格接任環境部長，呼籲行政院長陳建仁千萬不可讓失職包庇性騷慣犯的張子敬升任部長，更不能讓狼人李健育升任環境管理署署長。

陳椒華委員上周三度召開記者會揭露環保署有性騷慣犯，張子敬署長吃案包庇，並正式行文給環保署要求7月25日前提供現任一級主管曾涉性騷案件之調查報告，副本給行政院和監察院。沒想到環保署回文竟不提供過往的調查報告，稱已依7月21日第三次記者會資料籌組性騷擾申訴調查小組，啟動證據蒐集及調查，釐清事證及確認相關行政責任。

陳椒華表示，環保署7月19日新聞稿「將再次審視先前政風調查結果，如有新事證亦將重啟查證程序」，明確承認有案，但這次函復的公文卻拒絕立法委員索資，拒不提供調查報告，不將相關申訴案件資料交出來，她掌握有向環保署申訴的案子至少有五件，環保署卻不提供資料，也不走法定程序處理，顯示張子敬仍在包庇，藐視國會且迴避國會監督，她只好公布性騷慣犯姓名。

陳椒華說，這二天又收到新的指控，一是發生在2021年，受害者是委辦公司的員工，遭李健育碰肩摸手臂，不斷搭訕攀談，導致事後數度接受諮商治療，並向公司提出性騷擾申訴，經公司性騷擾申訴處理委員會認定「性騷擾事件成立」，並將性騷擾成立結果函文給環保署，但張子敬完全沒作為，讓加害人李健育持續擔任一級主管，未依「性別平等工作法」處理性騷案，及懲處環保署之狼。

陳椒華再披露，二是今年 ＃metoo 事件風潮後，有人在今年6月透過署長信箱檢舉李健育性騷擾案件，指名李健育常利用職權對女性毛手毛腳性騷擾，藉故觸碰女性身體肩膀與手，肢體接觸，甚至在2020年一次晚宴後正面熊抱一位不勝酒力的女性科長，強調李健育性騷擾聲名遠播。陳椒華公開質問張子敬，對六月的檢舉案是否有依法自接獲申訴案件七日內開始調查？處理程序為何？處理結果為何？還是又吃案了？

陳椒華強調，今年多起性騷案的涉嫌加害者均遭機關停職調查，但環保署之狼李健育卻依然在職不動如山，為何環保署明明有收到申訴卻不要求李健育停職？為何一再包庇護短？多起陳情表示李健育運用權勢騷擾環保署內外的女性下屬及學員十多年，仗著權力不對等，讓受害人不敢申訴、求助無門，就算申訴也遭吃案，環保署一再包庇，從未對李健育停職調查，甚至還升任環訓所所長和督察總隊隊長，迄今仍穩坐總隊長位置，顯示包庇吃案的環保署長張子敬跟李健育一樣可惡，應一同遭受社會唾棄。

陳椒華認為，除了歷任署長包庇之外，現任署長張子敬四年半坐視不管李健育在其任內發生的性騷申訴案，從未對加害人進行調職、降職等懲處，因此造成性騷擾事件一再發生，導致更多署內外女性受害，這絕對是機關首長張子敬之過，陳椒華呼籲陳建仁千萬不能讓這樣沒有擔當又包庇性騷慣犯的人擔任環境部長，陳椒華質問張子敬，為何十多年來要包庇這樣的性騷擾慣犯，讓更多無辜女性受害？張子敬你沒有女兒嗎？

陳椒華指出，性別工作平等法第13條明訂雇主（機關負責人）「知悉有性騷擾之情形時，應該立即採取有效之糾正及補救措施，包括組成調查委員會，針對性騷擾事件的調查及決議，以保密方式處理性騷擾案件，並保護受害者免於遭受任何報復或不利對待。」但張子敬卻完全不作為，繼續縱容包庇李健育的無恥行徑。依性工法第38-1條，雇主未採取立即有效之糾正及補救措施應處10到50萬元罰鍰，陳椒華呼籲北市勞動局對環保署長張子敬裁罰，且不得以公帑支出，因這是張子敬個人的不作為，應自行承擔行政罰鍰，而不是用納稅人的血汗錢去繳罰款。

陳椒華指出，加害人李健育十多年來非但未遭懲處，還升官擔任權勢更大的督察總隊隊長，每年手握30億以上預算，掌握各縣市焚化爐調度權，掌控事業裁罰權，無論是地方環保局人員、事業公司的員工，都忌憚這位環保署長官，深怕不從就會影響工作和公司，大多也不敢申訴，但環保署內外有頗多李健育性騷的傳聞。

此外，陳椒華說，環保署應將性騷擾調查處理結果通知台北市性騷擾防治委員會，但由於環保署吃案，可能台北市性騷擾防治委員會從未收過相關書面資料，而勞動部網站也查不到環保署有性騷案的紀錄，再再證實環保署吃案。

她表示，另因受害者包括多位駐署人員，因此環保署理應將性騷擾申訴資料移送台北市社會局，這部分已函詢，待社會局證實環保署是否依法移送，還是持續吃案，她也會將相關資料移送行政院和監察院，請陳揆和監察委員調查環保署長張子敬包庇性騷慣犯、違反性工法吃案之失職，以及李健育違反性騷法、性工法等。

最後，陳椒華呼籲曾遭受環保署之狼李健育性騷擾的受害者跟她聯絡，歡迎透過「立法委員陳椒華」臉書粉專及 [email protected]電子信箱陳述受害情況及提供事證，將協助讓環保署之狼遭受懲處，拔除其權勢，甚至永遠離開公務體系，希望不要再有下一個因李健育而遭權勢性騷的受害者。

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