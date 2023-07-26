立法院臨時會今日審查通過《台美21世紀貿易倡議》首批協定，觸及關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。對此，行政院長陳建仁26日感謝朝野立委不分黨派在最短時間完成相關議案審查，他也允諾行政團隊將持續努力進行後續7項議題談判，以最高標準參與國際貿易。

此倡議的首批協定於上月於美國完成簽署，是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，也代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，當前美方已完成國會程序，將遞交總統拜登簽署後生效，而台灣在今在立法院臨時會審查通過。

對此，陳建仁上午透過行政院發言人林子倫轉述表示，感謝朝野立委不分黨派，在最短的時間內完成相關議案審查，全力支持台美貿易合作再深化，讓臺美之間貿易往來朝更全面的互利互惠關係邁進，也為台灣日後加入各項國際組織打下最堅實的基礎。

林子倫表示，行政團隊將持續努力進行後續7項議題的談判，同時亦會秉持透明、公開的原則，與相關利益關係人、國會及社會各方意見者溝通，凝聚全民共識，以最高標準參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

根據行政院經濟貿易辦公室規畫，後續將展開談判7項議題為勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，其中又以農業議題最受國內矚目。