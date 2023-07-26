「失蹤」1個月的中國國務委員秦剛昨天（25日）突然被免去兼任的外交部部長職務，擔任外長僅僅7個月，為中國史上任期最短的外長，成為全球新聞。秦剛6月初參加國務院一次會議的照片被翻出，只見他無精打彩，坐姿不正，似乎心事重重，引發網友熱議。

6月9日，國務院進行第二次專題學習，深入學習貫徹習近平關於主題教育的重要講話和指示批示精神，結合履職3個月來的工作和調研情況，深入交流學習體會，研究謀劃進一步做好工作的思路舉措。國務院總理李強主持學習，國務院副總理和國務委員作交流發言。

官方昨天沒有披露秦剛被免職的原因，他仍然保留國務委員的職務。國務院官網已經更新秦剛的資料，刪掉其外交部長的職務，介紹「現任二十屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員」。

57歲的秦剛最後一次公開露面，是6月25日會見訪華的越南、斯里蘭卡外長。7月11日，中國外交部發言人汪文斌在回答記者提問時說，秦剛因「身體原因」不能出席在印尼舉行的中國—東盟外長會議，由政治局委員王毅代替出席。之後的幾次外交部記者會，發言人在回答記者相關問題時，不再提起「身體原因」，僅表示「沒有可提供的訊息」，「我不了解你說的情況」。中國駐美大使謝鋒日前被問到秦剛去向時，輕鬆地回答道「我們就拭目以待」。