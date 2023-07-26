彰化縣議會於7月5日至7月7日舉辦第2屆「彰化有議思」青年議事體驗營，活動全程免費，吸引彰化縣高中職年輕學子紛紛報名參與，不僅享受免費住宿和投保福利，更派縣議員及縣府官員擔任活動導師，可見彰化縣議會對青年體驗議事的課題之重視，為求學員理解議會運作和議員質詢工作，三天兩夜的課程讓青年模擬質詢，培養獨立思考能力及公共議題的判斷力，提升青年對政治的敏感度，使民主穩固扎根。

「很高興可以邀請各位來到彰化縣議會，讓我們共同完成議事體驗，希望學員要去思考，提升自己的能力。」彰化縣議長謝典林率先於課程前破題，再由彰化縣議會秘書長林裕修說明「民主代議制」的概念，深入淺出議會運作和議員質詢的課程。

彰化縣議長謝典林率先於課程前破題，希望學員不斷思考，提升自己的能力，透過接觸政治增加公共議題的敏感度。（圖／中時新聞網提供）

國民黨黃千宴議員表示，她很高興見到這麼多年輕人願意參與本活動，未來議會將變得更年輕，大門將為未來敞開，而現在的努力是為了培養下一代新血政客。

民眾黨議員張雪如說明，議員具有審核預算、監督各局處的責任。本次活動藉由不同講師強化年輕人對此運作的理解，並且藉由模擬來親身體驗，讓學員身歷其境有感而發。

彰化縣議會與縣府局處經驗指導的議事組主任陳三民和經綠處處長湯國榮指出，希望年輕人對議事運作的常規更加理解，讓學員理解從政能夠為人民帶來福祉。青發處處長黃金樺以「返鄉學貸補助」舉例；交通處處長許俊宏則提出「鐵路沿線計畫」，皆說明從政能為社會帶來正向影響力。

教育處處長蔡金田說：「我們在教育單位，應該規劃不同舞台給任何學員，去展示他們多元的能力，本次特別邀請現任議員親自擔任各隊導師，指導學員們質詢準備和問政技巧。」

無黨籍施佩妤表示，沒有一個議題或方向是絕對的，不同立場的人只能取大多數，這就是民主的本質；彰化縣議長謝典林也點明質詢的心態要正確，儘管現場是嚴肅且認真的問答，但呼籲學員的情緒和心態上一定要維持平穩。

彰化縣議長謝典林說明質詢的心態要正確，儘管現場是嚴肅且認真的問答，但情緒和心態上一定要維持平穩，抗壓性與臺風培養是關鍵因素。（圖／中時新聞網提供）

第2屆「彰化有議思」青年議事體驗營圓滿落幕，學員透過模擬現場質詢，了解實際問政狀況，政府也增加和青年對話、互動與理解的機會，並期許人民陪養獨立思考和建立價值觀點的邏輯性。未來彰化縣議會將持續鼓勵青年貼近政治，使民主能夠向下扎根。

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