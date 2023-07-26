一名年近40歲男子因腎功能不佳，必須限制蛋白質的攝取，因此男子只吃優質蛋白質、即魚類。然而，男子的血壓始終過高，因此被收治入院，住院後男子的血壓即莫名地穩定下來。醫師詢問後得知，住院期間，男子無法像在家中常吃吻仔魚這類高鈉量的食物，從而使其血壓穩定下降。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子因有慢性腎病及糖尿病，飲食必須限制鈉的攝取量，另因腎功能不佳，須限制蛋白質的攝取量，所以，醫師建議必須攝取優質蛋白質，男子因此每餐都吃被認為是最優質的蛋白質「魚類」。

但男子血壓始終居高不下。江守山表示，即使已用3種降血壓藥，男子血壓仍然很高，「面對這種血壓過高、始終降不下來者，醫師只讓病人住院、臥床休息，來避免工作或生活容易讓血壓升高的因子。」

江守山表示，該男子即使住院後，也未如實臥床休息，而仍經常走動，但血壓卻莫名下降，醫療人員因此詢問男子的飲食才知，男子為了配合醫囑吃魚的要求，常吃大量的吻仔魚，但吻仔魚富含大量鹽份與鈉，導致男子血壓始終居高不下。

住院期間，男子須配合醫院飲食，由於吻仔魚價格高昂，醫院飲食無法提供此菜色，男子的血壓因而下降。

江守山表示，吻仔魚的鹽與鈉含量高於其他魚類，除了常是海水魚外，也因小型魚類較易腐敗，所以漁民或加工廠常會添加鹽巴、以利保存。他提醒，吻仔魚常是咀嚼能力較差的老人與小孩的蛋白質來源，但因鈉含量高，因此民眾食用時要注意此種魚類產生的高鈉危害。