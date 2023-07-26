Shohei even disagrees with umpires better than anyone. pic.twitter.com/9B7MO83OPv — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 26, 2023

Shohei Ohtani getting pissed at the ump 😡🤬



©️ showtime shohei pic.twitter.com/YldItx5mdf — 大谷翔平 ¹⁷ ⚾️Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) July 26, 2023

下半季9戰拿下6勝的天使，26日移師老虎展開系列賽3連戰，天使9局敗光4分領先遭逼進延長賽，所幸靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）打回超前分，以7比6擊敗老虎奪下2連勝。日籍球星大谷翔平此戰3個打數安打掛蛋，還在一次打擊時因不滿主審好球帶，略帶激動情緒，甚至回到休息室時仍念念有詞。

天使首局先發制人，瑞吉福（Luis Rengifo）內野安、大谷翔平保送，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）適時安打帶回2打點，5局天使追加分數，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）二壘安打後，靠著隊友飛球出局前進三壘，大谷翔平耗掉投手9顆球四壞上壘，沃德（Taylor Ward）高飛犧牲打先添1分，穆斯塔卡斯安打形成一二人在壘，大谷翔平發動盜壘攻佔三壘，本季第12次盜壘成功超越去年。

6局大谷翔平面對老虎第2任投手布瑞斯基（Beau Brieske），4顆球遭到三振，大谷翔平不滿最後一顆球的判決，歪著頭看著主審無奈苦笑，回到休息室後無法克制情緒碎念了幾句，天使總教練內文（Phil Nevin）一旁急忙安撫。不過從大聯盟官網「Gameday」顯示的好球帶來看，該打席的3顆好球幾乎都在好球帶5號位，只能說大谷翔平未能把握機會。

9局上大谷翔平再添三振，天使帶著4分進入最後半局，守護神艾斯特維茲（Carlos Estevez）卻大崩盤，遭到老虎猛攻追平比數。10局上發生守備出現判斷瑕疵的莫尼亞克將功折罪，敲出超前比數安打，天使改派盧普（Aaron Loup）成功守住1分領先。大谷翔平此戰3打數沒有安打，三振、保送、得分各2，上演1次盜壘成功，打擊率則跌破3成，來到2成99。